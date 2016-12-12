«فروشنده» نامزد جایزه گلدن گلوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، گلدن گلوب که از سوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اهدا می شود، ساعتی پیش نامزدهای این دوره جوایز خود را معرفی کرد و در بخش فیلم خارجی‌زبان، فیلم «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی را نیز انتخاب کرد.

در این بخش «فروشنده» با فیلم‌های «او» ساخته پل ورهوفن از فرانسه، «نرودا» به کارگردانی پابلو لارین از شیلی، «تونی اردمن» به کارگردانی مارن آده از آلمان و «دیواینز» به کارگردانی اوا بنیامینا نامزد شده‌اند.

فهرست کامل نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۱۷:

بهترین فیلم درام: «ستیغ قله‌ای»، «اگر سنگ ببارد»، «شیر»، «منچستر کنار دریا»، «مهتاب»

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال: «زنان قرن بیستم»، «ددپول»، «فلورانس فاستر جنکینز»، «لالالند»، «سینگ استریت»

بهترین بازیگر مرد درام: کیسی افلک برای «منچستر کنار دریا»، جوئل ادگرتون برای «دوست داشتن»، اندرو گارفیلد برای «ستیغ اره‌ای»، ویگو مورتنسن برای «کاپیتان شگفت انگیز»، دنزل واشنگتن برای «حصارها»

بهترین بازیگر زن نقش درام: ایمی آدامز برای «ورود»، جسیکا چستین برای «میس اسلونه»، روت نگا برای «دوست داشتن»، ناتالی پورتمن برای «جکی»، ایزابل هوپر برای «او»

بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی: کالین فارل برای «خرچنگ»، رایان گاسلینگ برای «لالا لند»، هیوگرانت برای «فلورانس فاستر جنکینز»، جونا هیل برای «سگ‌های جنگ»، راین رینولدز برای «دد پول»

بهترین بازیگر زن فیلم موزیکال یا کمدی: آنت بنینگ بریا «زنان قرن بیستم»، لیلی کالینز برای «قوانین صدق نمی‌کنند»، هیلی استاینفیلد برای «مرز هفده»، اما استون برای «لالالند»، مریل استریپ برای «فلورانس فاستر جنکینز»

بهترین بازیگر مرد مکمل: ماهرشالا علی برای «مهتاب»، جف بریجز برای «اگر سنگ هم ببارد»، سایمون هلبرگ برای «فلورنس فاستر جنکینز»، دو پاتل برای «شیر»، ایرون تیلور جانسن برای «جانوران شبانه»

بهترین بازیگر زن مکمل: وایولا دیویس برای «فنس‌ها» نائومی هریس برای «مهتاب»، نیکول کیدمن برای «شیر»، اوکتاویا اسپنسر برای «چهره‌های پنهان»، میشل ویلیامز برای «منچستر کنار دریا»

بهترین کارگردان: دمین شازل برای «لالالند»، تام فورد برای «جانوران شبانه»، مل گیبسون برای «ستیغ اره‌ای»، بری جنکینز برای «مهتاب»، کنت لونرگان برای «منچستر کنار دریا»

بهترین فیلمنامه: دامین شازل برای «لالا لند»، تام فورد برای «جانوران شبانه» بری جنکینز برای «مهتاب»، کنت لونرگان برای «منچستر کنار دریا»، تیلور شریدان برای «اگر سنگ هم ببارد»

بهترین موسیقی: «مهتاب»، «لالا لند»، «ورود»، «شیر»، «چهره‌های پنهان»‌

بهترین ترانه: «احساس را نمی‌شود متوقف کرد» از فیلم «ترول‌ها»، «شهر ستاره‌ها» از فیلم «لالا لند»، «ایمان» از فیلم «ترانه بخوان»، «طلا» از فیلم «طلا»، «چقدر دور می روم» از فیلم «موآنا»

بهترین فیلم انیمیشن بلند: «کوبو و دو رشته»، «موآنا»، «زندگی من به عنوان یک کدو سبز»، «ترانه بخوان»، «زوتوپیا»

بهترین فیلم خارجی‌زبان: «Divines» از فرانسه، «او» از فرانسه، «نرودا» از شیلی، «فروشنده» از ایران/فرانسه، «تونی اردمن» از آلمان

بهترین سریال تلویزیونی درام: «تاج»، «بازی تاج و تخت»، «چیزهای عجیب»، «این ما هستیم»، «وست ورلد»

بهترین سریال موزیکال یا کمدی: «آتلانتا»، «Black-ish»، «موزارت در جنگل»، «شفاف»، «ویپ»

بهترین بازیگر مرد سریال درام: رامی مالک باری «آقای روبات»، باب اودنکرک برای «بهتر است سال را صدا کنی» ، متیو ریس برای «آمریکایی‌ها»، لیو شرایبر برای «ری داناوان»، بیلی باب تورنتون برای «گولیات»

بهترین بازیگر زن سریال درام: کاتریانا بالفه برای «خارجی»، کلر فوی برای «تاج»، کری راسل برای «آمریکایی‌ها»، وینونا رایدر برای «چیزهای عجیب»، ایوان ریچل وود برای «وست‌ورلد»

بهترین بازیگر مرد سریال موزیکال یا کمدی: آنتونی اندرسن برای «Black-ish»، گائل گارسیا برنال برای«موزارت در جنگل»، دونالد گلاور برای «آتلانتا»، نیک نولتی برای «Graves»، جفری تامبور برای «شفاف»

بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی: ریچل بلوم برای «دوست سابق دیوانه»، جولیا لوئیس-دریفوس برای «ویپ»، سارا جسیکا پارکر برای «طلاق»، عیسی ری برای «ناامن»، جینا رودریگز باری «جین دوشیزه»، تری الیس راس برای «Black-ish»

بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: ریز احمد برای «آن شب»، برایان کرانستون باری «همه راه»، تام هیدلستون برای «مدیر شب»، جان تورتورو برای «آن شب»، کورتنی بی. ونس برای «مردم علیه ا. جی. سیمپسون: داستان جنایی آمریکایی»

بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: فلیسیتی هافمن برای «جنایت آمریکایی»، رایلی کیو برای «تجربه دوست»، سارا پالسن برای «مردم علیه ا. جی. سیمپسون: داستان جنایی آمریکایی»، شارلوت رامپلینگ برای«جاسوس لندن»، کری واشنگتن برای «تایید»

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: استرلینگ کی. براون برای «مردم علیه ا. جی. سیمپسون: داستان جنایی آمریکایی»، هیو لوری بای «مدیر شب»، جان لیتگو برای «تاج»، کریستین اسلیتر برای «آقای روبات»، جان تراولتا برای «مردم علیه ا. جی. سیمپسون: داستان جنایی آمریکایی»

بهترین بازیگر زن مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: اولیویا کلمن برای «مدیر شب»، لنا هدی برای «بازی تاج و تخت»، کریسی متز برای «این ما هستیم»، مندی مور برای «این ما هستیم»، تندی نیوتن برای «وست‌ورلد»

بهترین سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: «جنایت آمریکایی»، «خیاط»، «مدیر شب»، «آن شب»، «مردم علیه ا. جی. سیمپسون: داستان جنایی آمریکایی»

هفتاد و چهارمین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب ۸ ژانویه ۲۰۱۷ برگزار می شود.