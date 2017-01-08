دستگاه فعالسازی سطوح با عملیات پلاسما ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، شیلا شهیدی مجری طرح دستگاه فعالسازی سطوح با عملیات پلاسما با بیان اینکه از اصلاح سطحی برای تغییر ترکیبات و یا ساختار و تغییر خواص الیاف و پلیمرها استفاده می‌شود، گفت: اصلاح سطحی به دلایلی نظیر بدست آوردن خواص سطح جدید، تأثیرگذاری روی بعضی خواص مثبت و از بین بردن خواص منفی مانند کاهش نپ و افزایش ظرفیت جذب همواره مدنظر محققان بوده است.

وی افزود: در آینده به‌ دلیل کاهش مبلغ مواد تولیدی فرایندهایی مانند اصلاح سطحی که مواد بی‌ارزش را به مواد تکمیل شده با ارزش تبدیل می کنند، بسیار حائز اهمیت است و فاکتور بسیار مهمی برای تضمین موفقیت صنعت خواهد بود، از این رو امروزه اصلاح سطحی پلیمرها و الیاف بسیار مورد توجه پژوهشگران در صنعت پلیمر و نساجی قرار گرفته است.

این پژوهشگر تاکید کرد: در دستگاه طراحی شده از پلاسما برای اصلاح سطحی منسوجات، حکاکی، تمیزسازی، پلیمریزاسیون، رسوب‌گذاری و ایجاد ساختار نانو استفاده می‌شود.

شهیدی گفت: ذرات فعال پلاسما و واکنش نانو مقیاس آنها با سطح مواد باعث پارگی زنجیرها و ایجاد رادیکال های آزاد می‌شود در حالی که خصوصیات توده مواد ثابت باقی می‌ماند.

وی اظهار داشت: در زمینه الیاف مصنوعی بیشتر از تکنولوژی پلاسما به منظور خواص آب دوستی، ضد الکتریسیته ساکن، رنگ پذیری و بهبود خواص چسبندگی در تولید کامپوزیت ها استفاده می شود.

این پژوهشگر عنوان کرد: فرآوری پلاسما سبب بهبود رنگ پذیری و چاپ پذیری منسوجات خواهد شد که این تاثیرگذاری بروی الیاف طبیعی و مصنوعی مشترک است. شهیدی افزود: خواصی مانند بهبود خاصیت مویینگی، افزایش مساحت خارجی، کاهش بلورهای سطحی و ایجاد سایت های فعال می تواند پیامد عملیات پلاسما باشد.

وی اضافه کرد: دستگاه فعالسازی پلاسما (Plasma Textile Activator) که در مقیاس نیمه صنعتی در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما ساخته شد، می تواند در کارخانجات نساجی و ساخت قطعات پلیمری بسیار کاربردی باشد.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: بواسطه این دستگاه بدون نیاز به آب و مواد شیمیایی که اغلب گران قیمت و گاهی سمی هستند، می توان عملیات تکمیلی را با بکارگیری پلاسما انجام داد.

وی افزود: از سویی دیگر، بحث رنگ پذیری منسوجات از مواردی است که در صنعت نساجی بسیار حائز اهمیت است. همواره تلاش می شود که عمق رنگی منسوجات افزایش یافته و همچنین ثبات شستشویی، نوری و سایشی رنگزا بر روی منسوج افزایش یابد.

این پژوهشگر گفت: با کمک پلاسما و با انتخاب فاکتورهای مناسب، می توان سطح منسوج را برای جذب رنگ و مواد شیمیایی بیشتر آماده سازی کرد.

شهیدی تاکید کرد: با کمک این دستگاه میزان مصرف رنگ زا و مواد شیمیایی کاهش می یابد و این فرایند کاملا دوستدار محیط زیست و مقرون به صرفه است.