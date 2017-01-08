  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

توسط محقق واحد علوم تحقیقات؛

دستگاه فعالسازی سطوح با عملیات پلاسما ساخته شد

دستگاه فعالسازی سطوح با عملیات پلاسما ساخته شد

دستگاه فعالسازی سطوح با عملیات پلاسما در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات طراحی و ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، شیلا شهیدی مجری طرح دستگاه فعالسازی سطوح با عملیات پلاسما با بیان اینکه از اصلاح سطحی برای تغییر ترکیبات و یا ساختار و تغییر خواص الیاف و پلیمرها استفاده می‌شود، گفت: اصلاح سطحی به دلایلی نظیر بدست آوردن خواص سطح جدید، تأثیرگذاری روی بعضی خواص مثبت و از بین بردن خواص منفی مانند کاهش نپ و افزایش ظرفیت جذب همواره مدنظر محققان بوده است.

وی افزود: در آینده به‌ دلیل کاهش مبلغ مواد تولیدی فرایندهایی مانند اصلاح سطحی که مواد بی‌ارزش را به مواد تکمیل شده با ارزش تبدیل می کنند، بسیار حائز اهمیت است و فاکتور بسیار مهمی برای تضمین موفقیت صنعت خواهد بود، از این رو امروزه اصلاح سطحی پلیمرها و الیاف بسیار مورد توجه پژوهشگران در صنعت پلیمر و نساجی قرار گرفته است.

این پژوهشگر تاکید کرد: در دستگاه طراحی شده از پلاسما برای اصلاح سطحی منسوجات، حکاکی، تمیزسازی، پلیمریزاسیون، رسوب‌گذاری و ایجاد ساختار نانو استفاده می‌شود.

شهیدی گفت: ذرات فعال پلاسما و واکنش نانو مقیاس آنها با سطح مواد باعث پارگی زنجیرها و ایجاد رادیکال های آزاد می‌شود در حالی که خصوصیات توده مواد ثابت باقی می‌ماند.

وی اظهار داشت: در زمینه الیاف مصنوعی بیشتر از تکنولوژی پلاسما به منظور خواص آب دوستی، ضد الکتریسیته ساکن، رنگ پذیری و بهبود خواص چسبندگی در تولید کامپوزیت ها استفاده می شود.

این پژوهشگر عنوان کرد: فرآوری پلاسما سبب بهبود رنگ پذیری و چاپ پذیری منسوجات خواهد شد که این تاثیرگذاری بروی الیاف طبیعی و مصنوعی مشترک است. شهیدی افزود: خواصی مانند بهبود خاصیت مویینگی، افزایش مساحت خارجی، کاهش بلورهای سطحی و ایجاد سایت های فعال می تواند پیامد عملیات پلاسما باشد.

وی اضافه کرد: دستگاه فعالسازی پلاسما (Plasma Textile Activator) که در مقیاس نیمه صنعتی در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما ساخته شد، می تواند در کارخانجات نساجی و ساخت قطعات پلیمری بسیار کاربردی باشد.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: بواسطه این دستگاه بدون نیاز به آب و مواد شیمیایی که اغلب گران قیمت و گاهی سمی هستند، می توان عملیات تکمیلی را با بکارگیری پلاسما انجام داد.

وی افزود: از سویی دیگر، بحث رنگ پذیری منسوجات از مواردی است که در صنعت نساجی بسیار حائز اهمیت است. همواره تلاش می شود که عمق رنگی منسوجات افزایش یافته و همچنین ثبات شستشویی، نوری و سایشی رنگزا بر روی منسوج افزایش یابد.

این پژوهشگر گفت: با کمک پلاسما و با انتخاب فاکتورهای مناسب، می توان سطح منسوج را برای جذب رنگ و مواد شیمیایی بیشتر آماده سازی کرد.

شهیدی تاکید کرد: با کمک این دستگاه میزان مصرف رنگ زا و مواد شیمیایی کاهش می یابد و این فرایند کاملا دوستدار محیط زیست و مقرون به صرفه است.

کد مطلب 3871890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها