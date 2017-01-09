مردم سمنان مشاهدات از آنفولانزای فوق حاد پرندگان را گزارش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدس صبح دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری از شیوع بیماری آنفولانزای پرندگان در فرمانداری سمنان ضمن اشاره به شیوع این بیماری در چند نقطه کشور، ابراز داشت: خوشبختانه تا کنون گزارش مثبت از وقوع این بیماری در سمنان مشاهده و دریافت نشده اما بازهم اکیپ های دامپزشکی در سراسر شهرستان آماده مقابله با هرگونه رویدادی هستند.

وی افزود: یکی از راه های مقابله سریع با بیماری های دام و طیور ارتباط مستمر دامداران و مرغداران با مراجع پزشکی مانند اداره دامپزشکی شهرستان است که می تواند در تشخیص به موقع بیماری ها و راه مقابله با آنان موثر واقع شود لیکن از مردم می خواهیم تا سامانه اطلاع رسانی مردمی دامپزشکی را برای اطلاع رسانی از آخرین وضعیت مشاهده بیماری های دام و طیور به خاطر داشته باشند.

رئیس دامپزشکی سمنان از تشکیل ستاد اجرایی کنترل و پیشگیری از آنفلونزای فوق حاد در سمنان خبر داد و گفت: این ستاد با همراهی دستگاه های عضو مانند فرمانداری، جهاد، بسیج و ... نسبت به اقدام سریع درباره مقابله با بیماری آنفولانزای پرندگان در آماده باش قرار دارد.

قدس همچنین از برقراری کشیک آنکال ۲۴ ساعته دامپزشکی در سمنان خبر داد و ابراز داشت: این اکیپ ها آماده دریافت گزارش های مردمی و ورود به رسیدگی موضوعی درباره مشاهده موارد احتمالی بیماری در اقصی نقاط شهرستان هستند.

وی افزود: همچنین مکاتبه و اطلاع رسانی به دستگاه های دولتی ذیربط وتشکل های بخش خصوصی، برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای مسئولان فنی بهداشتی، مرغداران، پرسنل کشتارگاه ها، ارسال پیام های بهداشتی از طریق پیامک به بهره برداران، نمونه برداری و پایش سرولوژی تمامی واحدهایی که تلفات غیر عادی دارند و تشدید مراقبت فعال و غیر فعال در تمام نقاط تحت خطر شهرستان در زمره اقدامات دیگر صورت گرفته در ستاد مقابله با آنفولانزای فوق حاد پرندگان سمنان است.

رئیس دامپزشکی سمنان همچنین گفت: این ستاد تشدید نظارت بهداشتی در کشتارگاه های طیور استان و برقراری گشت کنترل تردد در مبادی ورودی به استان و شهرستان ها را نیز در دستور کار دارد.

قدس همچنین از مردم خواست تا در صورت مشاهده علائمی نظیر شروع ناگهانی تلفات با روند افزایش در تعداد طیور، انتشار ناگهانی بیماری در گله، بیحالی شدید، پژمردگی و دور هم جمع شدن مرغ ها، کاهش شدید مصرف دانه، افت ناگهانی و شدید تولید تخم مرغ روزانه، علائم تنفسی حاد و سیاه شدن و خونریزی تاج، ریش و ساق پای مرغ و خروس، مراتب را به دامپزشکی اعلام کنند.

آنفولانزای فوق حاد پرندگان همچنین از طریق کفش، لباس، خودرو، آب، دان و مدفوع و بستر آلوده، تهیه دان از منابع غیر مطمئن بخصوص کانون های آلوده، پراکنده شدن کود مرغداری به محیط اطراف و عدم پاکسازی و ضد عفونی کامل محل نگهداری مرغ و لوازم و تجهیزات قبل از پرورش جوجه منتقل می شود.