کاهش ده درصدی اشغال هتلها در سال ۹۵/ نوروز ۹۶ افزایش نرخ نداریم

جمشید حمزه‌زاده به خبرنگار مهر گفت: ما در بیشتر هتل های ایران از اول سال تاکنون نسبت به همین مدت در سال گذشته با کاهش ۱۰ درصدی مسافر مواجه بوده ایم. یکی از دلایل آن وضعیت اقتصادی است. موضوع دیگر به توسعه مراکز غیرمعتبر و غیررسمی برمی گردد. اکنون شهر مشهد نسبت به چند سال گذشته خانه های اجاره ای بیشتری دارد و تعداد این مراکز اقامتی غیرمجاز چند برابر شده است. این خانه ها ملاحظات قانونی ندارند. حتی عوارض نیز نمی پردازند. در نهایت باعث می شوند که بازار کسب و کار هتل ها افت کند.

وی اضافه کرد: ۹۰ درصد مسافران هتل ها ایرانی هستند و میانگین حضور مسافران خارجی در هتل های ایران ۱۰ درصد است برخی از هتلها همیشه مسافر خارجی می پذیرند ولی ما متوسط اشغال هتلها را در نظر می گیریم. کاهش آمار اشغال هتلها نیز بیشتر متوجه بازار ۹۰ درصدی مسافران ایرانی هتلهاست.

حمزه زاده همچنین درباره افزایش نرخ اتاق هتلها در ایام عید سال ۹۶ نیز گفت: ما هر سال از اول مهر ماه نرخ هتل ها را تعیین می کنیم اما امسال به دلیل کاهش مسافر و رکود بازار تغییری در نرخ اتاق هتل ها به وجود نیاوردیم و بیشتر هتل داران علاقه ای به افزایش نرخ ندارند. حتی اگر الان یک هتل دار، نرخ اتاق را بالا ببرد کار غیرقانونی انجام نداده چون مهر ماه افزایش نرخ نداشته است، اما اکنون بسیاری از هتل ها رغبتی به این کار ندارند و حتی برخی از آنان به سمت کاهش نرخ نیز رفته اند. چون بازار جذب مسافر خوب نیست.

حمزه زاده سال گذشته نیز گفته بود: در هفت ماه نخست سال ۹۴ حدود ۱۵ درصد کاهش اقامت مسافر در هتل‌ها داشته‌ایم و دلیل عمده آن تبلیغ، ترویج و توسعه اقامتگاه‌های غیررسمی همچون مدارس دولتی و خانه‌مسافرها است که از یکسو به ارائه خدمات باکیفیت آسیب می‌رساند و از سوی دیگر مسافر را با مشکلات مواجه می‌کند.