میشل عون با ملک سلمان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، رئیس جمهور لبنان با پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد.

در همین راستا، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان در دیدار با «ملک سلمان» پادشاه سعودی در ریاض درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی کرد.

تاکنون جزئیاتی از این دیدار دوجانبه منتشر و رسانه ای نشده است.

«میشل عون» رئیس جمهور لبنان روز دوشنبه و پس از حضور در ریاض پایتخت عربستان تاکید کرد که هدف وی از این سفر رفع سوءتفاهمات در روابط طرفین است.

میشل عون در ادامه تصریح کرد:‌ روابط ریاض و بیروت از رویدادهای کشورهای عربی تاثیر پذیرفته و برخی شائبه های غیرواضح برای طرفین در آن ایجاد شده است. من حامل پیام دوستی و صداقت برای مردم عربستان هستم.

میشل عون در این دیدار بر لزوم حمایت سعودی ها از ارتش لبنان برای مقابله با تروریسم و مشکلات امنیتی دیگر تاکید کرد.

این نخستین سفر«میشل عون» از ابتدای دوران ریاست جمهوری در روز ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی است و پس از آن عازم دوحه می‌شود.

بر اساس اظهارات منابع آگاه، عون در سفر به عربستان درباره پرونده‌های زیر صحبت خواهد کرد:

اول: سرنوشت «هبه» (کمک) عربستان به ارتش لبنان که بر اساس اطلاعات، عربستان صدها میلیون دلار آن را برای خرید اسلحه از فرانسه هزینه کرده تا در جنگ یمن استفاده کند و دیگر مقدار این هبه ، به میزان قبلی نیست. عربستان هنوز این هبه را لغو نکرده اما بر اساس اطلاعات نهایی کردن آن بستگی به تفاهم سیاسی دارد که رهبران عربستان باید در سفر عون به دست بیاورند.

دوم: فعال کردن روابط اقتصادی و گردشگری میان دو طرف و این موضوع فتح بابی برای سفر گسترده شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس به لبنان خواهد بود که منافع اقتصادی و گردشگری بسیاری دارد.

سوم: عون حامل درخواستی از رهبران سعودی خواهد بود با این مضمون که آنها باید واقعیت لبنان را بیشتر از جبهه درک کنند و باید این موضوع را درک کنند که لبنان قادر به پیوستن به محورهای منطقه‌ای و تحمل جنگ دیگران نیست و ریاض باید برای جلوگیری از رشد افراط‌گرایی اسلامی با توجه به نقشش بکوشد.