پیام تسلیت آیت الله سیستانی بمناسبت درگذشت آیت الله رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رسمی دفتر آیت الله سید علی سیستانی، این مرجع عالیقدر شیعیان عراق روز سه شنبه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت آیت الله سیستانی به خانواده مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

(انالله و اناالیه راجعون)

دانشمند محترم جناب آقای محمد هاشمی زید عزه

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خبر درگذشت اخوی مکرم جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی طاب ثراه موجب تالم و تاسف فراوان گردید.

اینجانب فقدان آن بزرگوار را به جنابعالی و دیگر افراد خاندان محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای همه بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل را مسالت دارم.

علی حسینی سیستانی

۱۱ ربیع الثانی

۱۴۳۸»