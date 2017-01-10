تکذیب انفجار و آتش سوزی در داروخانه ۲۹ فروردین

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۲۱:۱۰ دقیقه امشب عابران با مشاهده دود سفید رنگی که از طبقه دوم داروخانه شبانه روزی ۲۹ فروردین متصاعد شده بود با فرض وقوف آتش سوزی در این داروخانه بلافاصله سامانه ۱۲۵ را در جریان قرار دادند و ماموران دو ایستگاه با تجهیزات کامل در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد داروخانه تعطیل شده و از پنجره های طبقه دوم دود سفید رنگ co۲ که در مخازن اطفای حریق ساختمان استفاده می شود در طبقه دوم منتشر شده است.

وی گفت: بلافاصله آتش نشانان با استفاده از تجهیزات خود اقدام به تخلیه گاز در طبقه دوم داروخانه که مخصوص انجام کارهای اداری است، کردند.

ملکی درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت: به دلیل نقص در سیستم برق و ایجاد شوک ناگهانی به دستگاه اطفاء حریق این گاز در طبقه دوم منتشر شده بود.

وی با اعلام اینکه در این حادثه هیچ کسی آسیب ندید افزود: هر گونه خبر انفجار در انبار دارویی داروخانه و آتش سوزی مهیب دراین داروخانه قویا تکذیب می شود.