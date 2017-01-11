تدبیر منصوریان برای استفاده متفاوت از یک بازیکن جوان

به گزارش خبرنگار مهر، جوان گرایی منصوریان در استقلال که از اواخر نیم فصل اول شروع شد در نیم فصل دوم هم ادامه خواهد داشت تا جاییکه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد سرمربی استقلال قصد استفاده از امید نورافکن در ترکیب استقلال را دارد.

نکته مهم در این رابطه این است که منصوریان قصد دارد نورافکن را در پستی غیر تخصصی به کار بگیرد و از او به عنوان وینگر چپ استفاده کند و البته محسن کریمی را هم به وینگر راست منتقل کند تا خسرو حیدری در غیاب مگویان مدافع راست استقلال و کاپیتان این تیم باشد.

این جوان گرایی و تغییر پست ها در استقلال همانقدر که می تواند انتقادها را در پی داشته باشد می تواند در صورت نتیجه گرفتن مورد تحسین هم قرار بگیرد به هر حال استفاده از جوان ۱۹ ساله در ترکیب استقلال آن هم در پست جدید شجاعت زیادی لازم دارد که منصوریان این شجاعت را ظاهرا در بازی با نفت دارد.

نورافکن البته فصل گذشته توسط پرویز مظلومی چند بازی برای استقلال انجام داد.