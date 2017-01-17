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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

ذوالنور در گفتگو با مهر:

کم‌توجهی دولت به اعتبارات دفاعی ۱۳۹۶/ بودجه را اصلاح می‌کنیم

کم‌توجهی دولت به اعتبارات دفاعی ۱۳۹۶/ بودجه را اصلاح می‌کنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه در لایحه بودجه تهیه شده توسط دولت چنانکه انتظار می رود به اعتبارات دفاعی توجه نشده، تاکید کرد: این اعتبارات را در مجلس اصلاح می کنیم.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور، به وضعیت اعتبارات دفاعی سال آینده در بودجه ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۶ تفاوت هایی در زمینه اعتبارات دفاعی با برنامه ششم توسعه مشاهده می شود.

وی افزود: در تصویب ماده ۱۲۱ لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مقرر کردند که سالانه ۵ درصد از بودجه عمومی کشور به تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد که در زمینه هوایی، دریایی و توان موشکی، بسیج مردمی و عمق بخشی به آن هزینه شود.

ذوالنور تاکید کرد: ما لایحه بودجه ۹۶ را بویژه در حوزه اعتبارات دفاعی با معیار قرار دادن برنامه ششم توسعه بررسی می کنیم و حتما اعتبارات دفاعی بودجه ۹۶ را اصلاح می کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آنطور که در برنامه ششم توسعه و در کمیسیون تلفیق متناسب با نیازها و توقعات بخش دفاعی و حقیقت های میدانی در مواجه با دشمن برنامه ریزی شده است، در لایحه بودجه تهیه شده توسط دولت به اعتبارات دفاعی توجه نشده است.

وی افزود: در اینجا کار مجلس همین است که پیشنهادات مختلف نمایندگان را با سیاست ها و منافع ملی و اسناد بالادستی تطبیق بدهد و این اعتبارات را اصلاح کند.

کد مطلب 3875266

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