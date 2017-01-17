حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور، به وضعیت اعتبارات دفاعی سال آینده در بودجه ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۶ تفاوت هایی در زمینه اعتبارات دفاعی با برنامه ششم توسعه مشاهده می شود.

وی افزود: در تصویب ماده ۱۲۱ لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مقرر کردند که سالانه ۵ درصد از بودجه عمومی کشور به تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد که در زمینه هوایی، دریایی و توان موشکی، بسیج مردمی و عمق بخشی به آن هزینه شود.

ذوالنور تاکید کرد: ما لایحه بودجه ۹۶ را بویژه در حوزه اعتبارات دفاعی با معیار قرار دادن برنامه ششم توسعه بررسی می کنیم و حتما اعتبارات دفاعی بودجه ۹۶ را اصلاح می کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آنطور که در برنامه ششم توسعه و در کمیسیون تلفیق متناسب با نیازها و توقعات بخش دفاعی و حقیقت های میدانی در مواجه با دشمن برنامه ریزی شده است، در لایحه بودجه تهیه شده توسط دولت به اعتبارات دفاعی توجه نشده است.

وی افزود: در اینجا کار مجلس همین است که پیشنهادات مختلف نمایندگان را با سیاست ها و منافع ملی و اسناد بالادستی تطبیق بدهد و این اعتبارات را اصلاح کند.