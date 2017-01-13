به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز در سخنانی پیش از خطبههای نماز جمعه کلاتهخیج در محل حسینیه اعظم این شهر ضمن بیان اینکه آیتالله هاشمی رفسنجانی مدیری مجرب و با نگاهی اندیشمندانه بود که به همه امور اشراف کامل داشت، ابراز داشت: در سوگ بزرگ شخصیتی به عزا نشستهایم که همه خوبیها در وجودش نهفته بود.
وی با اظهار اینکه آیتالله هاشمی رفسنجانی یک عالم مجتهد و فقیه مسلم بود، افزود: وی مبارزی خستگیناپذیر بود که بیش از ۶۰سال در رکاب امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تمام همت و توان خود را درراه انقلاب و نظام به خدمت گرفت، شخصیت وجودی ایشان از دوران طلبگی در خدمت اسلام و انقلاب شکلگرفته بود و دست تقدیر زمانی که ایشان برای ادامه تحصیل از کرمان بهسوی قم رهسپار میشد درجایی سکنی گزید که همسایگی با حضرت امام راحل(ره) بود و این باعث شد تا طلبه جوان بتواند از زوایای وجودی امام بهرهمند و از برجستگان مبارزه در انقلاب اسلامی محسوب شود.
کم بود نقدینگی عمده مشکل واحدهای تولیدی کوچک کلاته خیج
استاندار سمنان بابیان اینکه برطرف کردن مشکلات منطقه کلاته خیج ازجمله اولویتهای مسئولان استان محسوب میشود، ابراز داشت: در برطرف شدن مشکلات روستاها همانطور که گفته شد ابتدا باید آنها را شناسایی و با مدیران مربوطه موردبحث و بررسی قرارداد تا بتوانیم پیگیری لازم را انجام دهیم.
خباز در ادامه بابیان اینکه تصمیمات خوبی در راستای پیشرفت شهر کلاته خیج اتخاذ شد، ابراز داشت: کار ارزشمند تولیدی لباس که در شهر کلاته خیج و به همت والای مردم آن شکلگرفته یکی از اقدامات بسیار خوب و مظهر اقتصاد مقاومتی است، مجموعهای که بدون حمایتهای دولتی ولی با مدیریت صحیح گامهای ارزشمندی را درزمینهٔ تحقق شعار سال برداشته اما امروز با مشکل نقدینگی مواجه است.
وی بابیان اینکه در اختیار گذاشتن یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی البسه در شهر کلاته خیج میتوانند رونق بیشتری در کسبوکار آنها ایجاد کند و چرخهای بیشتری به حرکت درخواهد آمد، افزود: پیگیر مشکلات این بخش خواهیم بود و با همکاری واحدهای صنفی و اتحادیه مربوط این اقدامات بهزودی انجام خواهد شد.
شهردار جدید کلاته خیج مشخص خواهد شد
استاندار سمنان بابیان اینکه در روستاها به دنبال شناسایی مشکلات و برطرف کردن آن هستیم، ابراز داشت: پیشبینیهای لازم برای احداث سد در منطقه شده است اما اعتبار لازم برای تکمیل ندارد اما فاز اول مطالعاتی آن انجامشده و برای فاز دوم مطالعاتی نیازمند اعتبار هستیم و دراینبین اعتبار اتمام پروژه به ارزش ۱۲میلیارد تومان پیشبینیشده که امیدواریم با اتمام کار مطالعات پروژه بتوانیم اعتبار لازم را در بودجه سال ۹۷ منظور کنیم.
خباز همچنین پوشش انهار کلاته خیج را نیازمند ۱۵۰میلیون تومان اعتبار دانست و گفت: تخصیص این هزینه از اعتبارات شهرستان شاهرود در سال ۹۶ شرایط آن فراهم خواهد شد و همچنین ۲۶۰میلیون تومان اعتبار برای مجتمع آب در دستور کار قرار دارد که کار عملیاتی آن سال آینده آغاز خواهد شد.
وی با نوید اینکه شهر کلاته خیج با احداث جاده میامی-جیلان از رکود و بنبست رهایی پیدا خواهد کرد، افزود: یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان اعتبار از طرف وزارت راه و ترابری برای احداث این جاده منظور شده که با هماهنگی فرمانداری شاهرود بهزودی عملیات آن اجرایی خواهد شد.
استاندار سمنان با اشاره به سفر یکروزه خود به منطقه در راستای بررسی مشکلات مزج، جیلان و کلاته خیج، ابراز داشت: در این خصوص تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد و درباره کلاته خیج بهزودی شهردار جدید این شهر مشخص خواهد شد و امیدواریم مشکلات شهری آن رفع شود.
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