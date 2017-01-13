به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی که صبح جمعه به همراه استاندار و معاونان و مدیران استانی و شهرستانی برای پیگیری مشکلات کلاته خیج شاهرود به این شهر سفرکرده است با حضور در دفتر امامجمعه این شهر ضمن بیان اینکه شهر کلاته خیج باید از بنبست خارج شود تا شاهد رفع مشکلات باشیم، ابراز داشت: این شهر شش هزار نفر جمعیت دارد که متأسفانه به خاطر مناسب نبودن شرایط، در شهرهای همجوار یا مرکز شهرستان اقامت میکنند و میطلبد تا شرایطی فراهم شود که این جمعیت به شهر خود بازگردند.
وی افزود: اینکه بگوییم دولتهای گذشته حمایتی کردهاند در اصل حمایت عام بوده است و این شهر همت، شجاعت و حمایت در زمان انقلاب و جبهه و جنگ را نشان داد که زبانزد بود و شهدای زیادی نیز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرد و این مهم امروز در عرصه کار و سازندگی نیز همین تلاش زمان جنگ را می طلبد و اگر یک مقدار عنایت به آنها شده و حمایت شوند این تلاش چندین برابر خواهد شد.
دبیر اول کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کلاته خیج باید از بنبست خارج شود تا شاهد رفع مشکلات باشیم، ابراز داشت: اگر مسیر جاده جیلان به کلاته خیج را بازکنیم نزدیک به ۶۰ کیلومتر مسیر زائران علی بن موسیالرضا (ع) را به سمت شمال و بالعکس نزدیک خواهیم کرد و این طرحی بود که از قبل نیز ارائهشده بود مطالعات اولیه آن انجامشده است.
حسینی شاهرودی در ادامه اشارهای نیز به پروژه جاده جیلان-میامی داشت و ضمن بیان اینکه در این راستا پیشنهادی نیز به کمیسیون تلفیق مجلس دادهشده است که امیدواریم ثمربخش باشد و در ردیف بودجه قرار گیرد، گفت: هنوز هیچ ردیف بودجهای برای این جاده مشخص نشده است و بحث آن در مقوله شهرستان و استان نمیگنجد چون نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که باید در کمیسیون تلفیق و ردیف بودجه ملی بحث و بررسی شود تا بتواند این مسیر بازگشایی شود.
وی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر تردد در محور جیلان-کلاته خیج صورت میگیرد ولی شرایط جاده چندان مساعد نیست و باز شدن این مسیر بهصورت کامل میتواند شهر کلاته خیج را از بنبست خارج و رونقی به خیج، مزج و جیلان داد.
نماینده مردم شاهرود ومیامی در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه سد کلاته خیج نیز از طرحهای قدیمی است که با اندک هزینهای از طریق طرحهای آبخیزداری میتوانیم آن را دنبال تا منابع آبی زیرزمینی را تقویت کنیم، تصریح کرد: اگر بتوانیم آبی که در مسیر کال شور بهسوی کویر میرود را در پشت این سد جمعآوری کنیم تا حد بسیاری میتوان مشکل افت سطح آبهای زیرزمینی را برطرف کرد.
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