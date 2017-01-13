به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز که صبح جمعه در رأس هیئتی وارد شهر کلاته خیج شاهرود شده است در ابتدا با حضور در محل گلزار شهدای این شهر ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس، ابراز داشت: مسیر انقلاب از لاله‌هایی می‌گذرد که باجان فشاری‌ها و رشادت‌های خود جان‌مایه امنیت و آرامش را برای ما فراهم کردند و امروز باید قدردان آن‌ها باشیم.

وی تمسک به سیره شهدا و ترویج گفتمان ایشان را در راستای امر مهم انسان‌سازی بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: آحاد ملت و خصوصاً مسئولان باید به سیره شهدا تمسک جوییم تا بتوانیم عزت و اقتدار کشور را حفظ کنیم.

استاندار سمنان در ادامه با حضور در کارگاه‌های کوچ تولید لباس در کلاته خیج ضمن اشاره به وجود ۱۰ کارگاه تولید لباس در این شهر، این کارگاه‌ها را نشان از ظرفیت بالای اشتغال این شهر دانست و افزود: حضور ٣٠٠ خیاط ماهر در این شهر نشان از ظرفیت‌های بالای منطقه در تولیدات خانگی و مشاغل کوچک دارد.

خباز تصریح کرد: کلاته خیج از ظرفیت‌های فراوانی درزمینهٔ مشاغل خانگی برخوردار است که یکی از زمینه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه توجه به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط رونق اقتصادی را به همراه دارد، ابراز داشت : اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه به تولیدات کوچک و صنایع خانگی با نگاه برون‌گرا و درون‌زا که اشتغال مهم‌ترین اصل آن است.

مقام عالی دولت در استان سمنان برای رسیدگی به وضعیت مشکلات شهر کلاته خیج در رأس هیئتی از مسئولان استانی و محلی در حالی وارد این شهر شده است که سید حسن حسینی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شاهرود نیز وی را در این سفر همراهی می‌کند.

خباز درباره مشکلات شهری کلاته خیج نیز گفت: به زودی شهردار جدید این شهر مشخص و امیدواریم مشکلات مدیریت شهری رفع شود.

بررسی وضعیت شورای شهر کلاته خیج، دیدار مردمی و حضور در نماز جمعه از دیگر برنامه‌های امروز محمدرضا خباز در سفر یک‌روزه به شهر کلاته خیج از توابع شهرستان شاهرود است.

شهر کلاته خیج از توابع شهرستان شاهرود با شش هزار نفر جمعیت و سه روستا، ۶۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

۳۰ کارگاه تولیدی در شهر کلاته خیج فعالیت دارند.