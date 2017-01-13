به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا شکری صبح جمعه در خلال حضور استاندار سمنان در شهر کلاته خیج بابیان اینکه مردم این شهر بیش از ۶۰ شهید تقدیم انقلاب و نظام کرده‌اند و امروز متأسفانه از کوچک‌ترین خدمات شهری بی‌بهره هستند، ابراز داشت: مردم منطقه در تمام طول تاریخ انقلاب اسلامی پای انقلاب و نظام بوده‌اند اما امروز مشکلاتی وجود دارد که باید به آن‌ها رسیدگی کرد چراکه این مشکلات در درون شهر است و امیدواریم با همکاری مسئولان برطرف شود.

وی نبود اشتغال و فراهم نبودن زیرساخت‌ها را باعث مهاجرت بخش عمده‌ای از جمعیت این بخش به شهرها دانست و تصریح کرد: در اولین نیازسنجی وجود شهر داشتن امکاناتی است که بتواند جوانان را در منطقه نگه داشت ولی امروز حتی یک قالی‌شویی هم در کلاته خیج وجود ندارد.

امام‌جمعه کلاته خیج بابیان اینکه درست است که دولت فضا را تلطیف کرده اما متأسفانه در داخل بدنه مدیریت این شهر مشکلات عدیده‌ای وجود دارد، ابراز داشت: اینجا از سوریه و یمن هم بدتر است چراکه در آن کشورها زیرساخت‌ها با جنگ تخریب شد اما در کلاته خیج اصلاً زیرساختی وجود ندارد که تخریب شود و از مسئولان تقاضا داریم که در برنامه‌های خود توجه به کلاته خیج و شرق استان را مدنظر قرار دهند.

استاندار سمنان صبح امروز به‌منظور پیگیری مشکلات شهر کلاته خیج وارد شاهرود شده است.