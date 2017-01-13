حمله جدید اسرائیل پس از شکست بزرگ تروریستها در حلب رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت درباره حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی المزه اعلام کرد که این اقدام در راستای تجاوزات این رژیم از آغاز بحران به حاکمیت و استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن است که برنامه ریزی شده است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: این در راستای طرح های برنامه ریزی شده از سوی سرویس های اطلاعاتی اسرائیل، فرانسه، انگلیس و آمریکا و مزدوران آنها در عربستان و ترکیه و قطر و دیگر کشورهایی است که به دنبال بسط هیمنه خود بر سوریه و منطقه هستند.

در نامه های وزارت خارجه سوریه آمده است: این حملات همزمان با شکست گروههای مسلح در شمال، مرکز و جنوب سوریه است. این حمله جدید پس از شکست مفتضحانه تروریستهای جبهه النصره و همپیمانان آن در حلب و پس از موفقیت تلاش های آشتی است که به موجب آن تروریستها از مناطقی در اطراف دمشق خارج شدند به ویژه تلاش های آشتی در خان الشیح و القنیطره و درعا و دیگر مناطقی که رویاهای اسرائیل و همپیمانان غربی آن و مزدوران سعودی و قطری آنها را بر باد داد.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: آشکار شدن نقش اسرائیل در این جنگ تروریستی ضد سوریه و عدم تردید اسرائیل در اقدام تجاوزکارانه سبب می شود که جامعه جهانی و دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت اقدامات فوری برای مجازات تجاوزگر و ممانعت از تکرار این اقدامات تروریستی به عمل آورد.