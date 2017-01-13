«بان کی مون» بر لزوم ایجاد «وحدت اجتماعی» در کره جنوبی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «هانکیوره» چاپ کره جنوبی، «بان کی مون» دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در بازگشت به وطن خود به هنگام ورود به فرودگاه بین المللی سئول در انتقاداتی گسترده از تشکیلات سیاسی موجود در کره جنوبی- مشتمل بر احزاب حاکم و مخالف- اظهار داشت که «هژمونی و منافع شخصی دیگر پذیرفته نیست و تمام رهبران در کره جنوبی مسئولند».

بان کی مون به رغم این اظهارات و همچنین احتمال اعلان قریب الوقوع نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی، از ذکر دقیق دیدگاه و یا ارزشهای موردنظر خود امتناع کرد.

وی در ادامه سخنانش با تأکید بر تجربه یک دهه ای خود در کسوت دبیرکل سازمان ملل گفت که «ظرف ده سال گذشته برای برقراری صلح و انسانیت، حراست از حقوق بشر برای محرومان، توسعه کشورهای فقیر، حل معضل تغییرات اقلیمی و برابری جنسیت فعالیت کرده است».

وی با اشاره به موقعیت سیاسی و بین المللی پیرامون کره جنوبی اظهار داشت که «این موضوع تأثیر زیادی بر وضعیت امنیتی، اقتصادی و تجاری این کشور خواهد داشت». بان کی مون با اشاره به نقش خود به عنوان یک دیپلمات سابق و رئیس یک سازمان بین المللی گفت: «ما به اتخاذ تدابیر لازم در قبال برنامه هسته ای کره شمالی و سایر موضوعات مبتنی بر [برقراری] روابط استوارتر با کشورهای پیرامونی از جمله آمریکا، چین، روسیه و ژاپن نیاز فوری داریم».

بان کی مون در پاسخ به اتهامات مطروحه از سوی برخی منتقدان که وی را «بی کفایت ترین» و «بدترین دبیرکل در تاریخ سازمان ملل» می دانند، گفت: «نگرش برخی از شخصیتها که از منافع مغرضانه آنها نشأت می گیرد، هم برای سازمان ملل و هم برای من مایه اندوه و تأسف بسیار است».

دبیرکل پیشین سازمان ملل در ادامه با تأکید بر اهمیت ویژه تظاهرات اعتراضی علیه سوء مدیریت «پارک گئون های» رئیس جمهور کره جنوبی گفت: «من از نزدیک شاهد بوده ام که چگونه قصور و شکستهای یک رهبر می تواند رفاه عمومی را به فاجعه بکشاند».

گفتنی است که تأکید بان کی مون بر لزوم ایجاد «وحدت اجتماعی» به عنوان حیاتی ترین ارزش، بخشی از استراتژی وی برای جلب حمایتهای مردمی است. وی در خصوص این وحدت اجتماعی گفت: «کشور [کره جنوبی] چندپاره شده، اقتصاد انرژی و پویایی خود را از دست داده و جامعه به نابخردی و فساد آلوده شده است. آرزوهای جوانان بر باد رفته و سوء استفاده و بی عدالتی به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است».

وی در ادامه با اشاره به اهداف و خواستهای سیاسی خود گفت که «کره جنوبی نیازمند پایان یافتن تضاد طبقاتی و تعارض میان فلسفه ها، منطقه ها و نسلهاست».

بان کی مون همچنین بطور تلویحی از اراده و خواست قطعی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفت و متذکر شد که متعهد شدن به ایجاد وحدت در یک کشور متفرق و ساختن یک کشور بهره مند از استانداردهای بالای جهانی هدف غایی اوست.