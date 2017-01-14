به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان تهران، انجمن صنفی مترجمان تهران در نظر دارد در مرکز مشاوره این انجمن خدمات مشاوره ای ارائه کند.

احقاق حقوق حقه اعضای هر صنفی در گرو نهادینه شدن آگاهی‌های حقوقی و همچنین تدوین قوانین و مقررات الزام‌آور در سطوح مختلف است. به همین دلیل انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در راستای این مهم و بر اساس مفاد مندرج در اساسنامه با بهره‌گیری از کارشناسان زبده و خبره، بهترین و کارآمدترین مشاوره‌ها را به علاقه مندان و مخاطبان ارائه می کند.

مرکز مشاوره انجمن صنفی مترجمان شهر تهران طبق برنامه‌ای، از این به بعد خدمات تخصصی زیر را به مخاطبان ارائه می‌کند: مشاوره تحصیلی- شغلی، مشاوره شغلی و مشاوره حقوقی.

استفاده از این خدمات برای اعضای انجمن مذکور رایگان است و علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.Tiat.ir مراجعه کنند.