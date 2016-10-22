ارائه تسهیلات انجمن صنفی مترجمان تهران در شهرستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران به اعضای این انجمن که در شهرستان ها ساکن هستند، تسهیلات ارائه می دهد.

این انجمن در راستای اجرای مفاد اساسنامه خود (ماده ۴ بند ۱۳: حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و علمی در حوزه صنعت ترجمه؛ و بند ۱۱ همین ماده: ساماندهی کسب‌ و کار و گردش کار میان مترجمان و اعضای جامعه ترجمه و حمایت از کارآفرینی) و نیز در تلاش برای احقاق بخش کوچکی از حقوق حقه فرهیختگان این جامعه در ایران، با همکاری صندوق کارآفرینی امید به منظور راه‌اندازی وبگاه‌های مجاز ارائه خدمات ترجمه استاندارد چندفقره تسهیلات قرض الحسنه با شرایط ویژه به علاقمندان و فعالان این حوزه اختصاص می دهد.

اولویت اعطای این تسهیلات، با اعضای ساکن شهرستان‌های غیر از استان تهران است.

علاقه‌مندان می توانند حداکثر تا پایان ساعت اداری یکشنبه ۲ آبان طرح توجیهی اولیه‌ خود را به رایانامه انجمن به نشانی info@tiat.ir ارسال کنند.