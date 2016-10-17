سومین دوره آموزش نرم افزار ترجمه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره آموزشی نرم افزار ترادوس توسط انجمن صنفی مترجمان شهر تهران برای علاقه مندان به این حوزه برگزار می شود.

نرم افزار ترادوس یکی از ابزارهای جدید ترجمه و در حکم دستیار مترجم شناخته می شود. بهره مندی از حافظه‌ ترجمه‌ قدرتمند و گردآوری فرایند ترجمه، ویرایش و مدیریت پروژه‌های ترجمه در یک محیط از جمله ویژگی های مهم این نرم افزار هستند.

برخی از ویژگی های دیگر این نرم افزار عبارت اند از: پشتیبانی از ۷۰ فرمت مختلف، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی راندمان مترجمان (بی نیازی از ترجمه‌ دوباره‌ عبارات، جملات و واژگان)، حفظ عبارات خاص یا نام تجاری، امکان دریافت خروجی دو زبانه از متن ترجمه‌شده، ویراستاری آن بدون نیاز به نرم‌افزاری خاص و بازخوانی فایل ویرایش‌شده به برنامه به شکلی که تمام ویراش‌های انجام‌شده قابل پیگیری باشد، کمک به مترجم در ویراستاری متن ترجمه‌شده، خصوصی سازی محیط برنامه و کیبورد و استفاده‌ همزمان از چندین واژه‌نامه

پیش از این دو دوره آموزشی برای این نرم افزار توسط این انجمن برپا شده و قرار است سومین دوره آموزشی ترادوس نیز به زودی برپا شود.

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در نظر دارد در راستای اجرای بند ششم ماده‌ ۴ اساسنامه (ارتقای سطح دانش علمی و مهارتی مترجمان شهر تهران با برگزاری دوره‌های علمی-کاربردی ترجمه در شهر تهران)، سومین کارگاه آموزشی این نرم افزار را برگزار کند.

هزینه‌ ثبت ‌نام در این دوره برای اعضای انجمن مترجمان ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال، برای دانشجویان ۱.۲۷۵.۰۰۰ و سایر علاقه مندان ۱.۵۰۰.۰۰۰ است.

علاقه مندان به شرکت در این دوره آموزشی می توانند به سایت اینترنتی انجمن مذکور و یا به محل آن در تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان کارگر جنوبی، کوچه شهید لبافی‌نژاد، پلاک ۳۲۲ مراجعه کنند.