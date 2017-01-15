اقدامات موثر بانک پاسارگاد در صنعت کشور، ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۵ دی سال ۱۳۹۵، در محل دانشگاه خاتم و با حضور وزیر صنعت، برخی از مدیران دستگاههای مختلف، استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمنهای علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.
در این همایش مهندس نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، در خصوص موضوع «درونزایی، بروننگری و مشارکت آحاد جامعه» صحبت کرد. وی بابیان تعریفی از اقتصادمقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که بتواند در مقابل تکانههای داخلی و خارجی مقاومت کند و شیرازه آن از هم نپاشد.
وی با بیان اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شدهاست ادامه داد: به گفته رئیسجمهور، تاکنون کسی نتوانستهاست به صاحبنظران اقتصادی در خصوص وجود اشکال در این سیاستها خرده بگیرد. استنباط این است که این سیاستها، یک سری سیاستهای منسجم به همپیوسته در زمینه مسائل اقتصادی منطبق با شرایط حال کشورمان است و میشود گفت دستچینی است از تجارب مفید و موثری که ما در نزدیک به ۴ دهه بهدست آوردهایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این سیاستها توسط مقام معظم رهبری در قالب ۵ رویکرد خلاصه شده و جهت اجرا ابلاغ شدهاست. درونزایی، مشارکت آحاد مردم، عدالتمحوری، اتکاء به آخرین دستاوردهای علمی و دانش بشریت (اقتصاد دانشبنیان) و بروننگری، رویکردهای محوری اقتصاد مقاومتی هستند.
وی در خصوص رویکرد درونزایی تصریح کرد: در بخش درونزایی، دو بخش توجه به امکانات و تواناییهای داخلی و همچنین زایش آن و حرکت رو به جلوی آن مدنظر است.
نعمتزاده با بیان اینکه نیرویانسانی جوان، خلاق، متفکر و پویا، مهمترین سرمایه ما است، افزود: ما باید انسانهایی باشیم با اعتماد به نفس و فکور که امید به آینده داریم، دست یکدیگر را میگیریم و به عبارت «ما میتوانیم» معتقد هستیم. خوشبختانه این همایش نیز در دانشگاه خاتم برگزار میشود که جوانان را دور هم جمع کردهاست تا دانش، توان و تجربه آنها ارتقاء پیدا کرده تا بتوانند آینده کشور را اداره کنند.
وی با اشاره به سایر توانمندیهای کشور ادامه داد: موضوع بعدی توجه به منابع نظیر نفت و گاز است که به صورت خدادادی به وفور در کشورمان وجود داشته و باید به چگونگی ارزشافزوده، اشتغالزایی و صادرات آن فکر کنیم. همچنین امکانات فیزیکی و نرمافزاری، سوابق فرهنگی و ... همه سرمایههای ملی ما هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد بانکهای اطلاعاتی ایجاد شود که از طریق آن بتوانیم توانمندیهایمان را به زبان روز عرضه کنیم. همچنین تواناییهای ناشناخته را کشف کرده و آنهایی که بلااستفاده مانده را احیا کنیم.
وی در خصوص برونگرایی خاطرنشان کرد: ما باید قبول کنیم که غیر از کشور ما، دنیایی با امکانات مختلف، سوابق فرهنگی، انسانهایی باتجربه و توانمندیهای بسیار وجود دارد. باید با دنیا تعامل برد ـ برد داشتهباشیم. دنیا را بپذیریم و ببینیم آنها چه امکاناتی دارند که به ما بدهند و ما چه امکاناتی در اختیار داریم که به آنان بدهیم.
نعمتزاده در ادامه در خصوص تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد بدون نفت تصریح کرد: بیشک امروز باید این تاکید مقام معظم رهبری را جدیتر از همیشه دنبال کنیم. ما در صادرات غیرنفتی نسبت به گذشته رشد خوبی داشتهایم اما کشوری با این منابع، امکانات و توانمندیها باید در این خصوص تلاش بیشتری انجام دهد.
وی تاکید کرد: اقتصاد بدون نفت به این معنا نیست که نفت صادر نکنیم بلکه به این معناست که اگر زمانی شیر نفت بسته شد، اینطور نباشد که بخش اعظم درآمد کشور از بین برود. این همان مفهوم اقتصاد مقاومتی است که میگوید باید در مقابل تکانههایی که ایجاد میشود، مقاوم باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین ادامه داد: طبق نظر مقام معظم رهبری ما باید درآمدهای صادراتی کشور را آنقدر متنوع کنیم که اگر این تکانهها پیش آمد، مشکلی برای کشور ایجاد نشود. برای این کار باید محصولی را تولید کنیم که به روز باشد، قابل رقابت در بازارهای بینالمللی باشد و بتوانیم برای آن بازاریابی کنیم. وی تصریح کرد: در این مسیر همکاری دانشگاه و صنعت اجتنابناپذیر است. باید پروژههای عملی و مشترک تعریف شده و مکانیزمهای این ارتباط بهدرستی تبیین شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید شرکتها و سرمایهگذاریهای بزرگ را حمایت کرده و آنها را تقویت کنیم؛ چرا که بدون آنها واحدهای کوچک صنعتیای که توان رقابت با دنیا را ندارند، دچار مشکل میشوند.
نعمتزاده با تاکید بر لزوم آگاهی در خصوص مزیتهای کشور، ادامه داد: جوانان ما باید در زمینههای طراحی، آیتی و نرمافزاری به دولت کمک کنند تا بتوانیم به خودکفایی کامل برسیم.
وی با تاکید بر لزوم وجود یک تعامل ملی برای رسیدن به هدف مشترک در کشور ادامه داد: در کشور ما وحدت ملی، روابط بینالمللی، توسعه و ... از اصول هستند. ما باید در کشور ثبات ایجاد کنیم. مهم آن است که امروز از گذشته عبرت بگیریم، اشتباهات تکرار نشود و نقاط قوت را گسترش دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: جا دارد از بانکپاسارگاد تشکر کنم به دلیل ایجاد مجموعهای مانند شرکت میدکو. بنده پیش از آنکه وزیر شوم، با این شرکت آشنایی داشتم. این مجموعه، گروهی از بازنشستگان و باتجربههای معادن و صنایع معدنی را جمع کرده که در کنار هم بهصورت کاملاً منسجم کار میکنند. واقعاً یکی از بنگاههای موفق ما میدکو است که یکی از سهامداران آن نیز بانکپاسارگاد است. سهام این بانک هم در اختیار ۱.۵ میلیون نفر سهامدار مستقیم و غیرمستقیم است. بانکپاسارگاد این حرکت مثبت را در نفت، گاز و پتروشیمی نیز انجام دادهاست که بسیار خوب و پذیرفتهشدهاست و در دنیا نیز معمول است.
وی با بیان این مطلب که در دنیا، بانکها هم کار داد و ستد و واسطهگری پولی را انجام میدهند و هم با رعایت شروطی، بنگاهداری میکنند، افزود: ما نباید دچار افراط و تفریط شویم. نه آنکه بگوییم بانکها باید همه کارها را انجام دهند و نه آنکه بگوییم بانکها نباید در کاری دخالت کنند. هر آنچه منطق اقتصادی دارد، قابل قبول است.
نعمتزاده اضافه کرد: به اعتقاد بنده این مطلب که میگویند اقتصاد همه جای دنیا سرمایهمحور است و کشور ما بانکمحور است، نیز جای تأمل دارد. باید به آمار و ارقام توجه کرد. جایی که سرمایه زیاد است، بانک آن نیز بزرگ است. باید در کشور ما بازار سرمایه تقویت شود، اما این به آن معنا نیست که بانک را تضعیف کنیم. بیشک بدون بانک، هیچ کاری پیش نمیرود.
وی با اشاره به برنامه چشمانداز ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: نیل به برنامه چشمانداز ۱۴۰۴ نیاز به یک عزم ملی دارد. این برنامه باید در ابتدا به صورت زبانی که عموم آن را متوجه شوند، درآید. همچنین باید ابهامات آن روشن شود. بیشک با ابهام نمیشود به هدف رسید. این مهم نیز نیازمند کمک به دولت است. به عنوان مثال انجمن مدیریت ایران میتواند در این راستا پروژههایی را تعریف کند و گامهای مثبتی بردارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به نتایج بسیار مثبت برجام در اقتصاد و سرمایهگذاریهای خارجی، از آن به عنوان یکی از مسائل مهم ملی که باید به آن در قالب یک فرصت توجه نشان داد، یاد کرد.
در پایان این همایش، حاضران به بیان سوالات و ابهامهای خود پرداختند که توسط وزیر صنعت پاسخ دادهشد.
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