اجرای پروژه‌ مشترک پژوهشگاه علوم انسانی با فرهنگستان زبان فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در این دیدار دکتر حسینعلی قبادی و دکتر غلامعلی حدادعادل این تفاهم‌نامه‌ را امضاء کردند.

غلامعلی حدادعادل با معرفی بخش‌ها و گروه‌های مختلف فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شرح زمینه فعالیت‌ آنها، گفت: امیدواریم این دیدار زمینه همکاری‌های بیشتر فرهنگستان و پژوهشگاه علوم انسانی را بیش از پیش فراهم کند. ما دوست داریم درهای همکاری را باز نگهداریم و با حسن نیت و سعه صدر، دانشجویان و اساتید این مجوعه‌ها را به کار مشترک تشویق کنیم.

وی اظهارداشت: تفاهم‌نامه امروز نشان‌دهنده و بیانگر اراده طرفین بر همکاری‌های ادامه دار است ضمن اینکه وظیفه ماست این اصل را به حوزه‌های دیگر نیز بسط دهیم و کارهای مشترک اثرگذاری را انجام دهیم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ابراز امیدواری کرد پس از این جلسه‌ها و دیدارها، از شکل تشریفاتی خارج شده و اساتید و گروه‌های هر دو مجموعه نشست‌ها و جلسله‌های گفت‌وشنود راهبردی و اثرگذار متعددی داشته باشند.

در ادامه حسینعلی قبادی، با اعلام آمادگی پژوهشگاه برای همکاری با فرهنگستان در زمینه انتشار فصلنامه‌ چند زبانه در حوزه زبان و ادبیات فارسی برای علاقه‌مندان خارج از کشور، انجام پژوهش و مطالعات گسترده در حوزه آسیای صغیر، فعالیت در حوزه زبان‌شناسی و همکاری در حوزه ادبیات پایداری و مقاومت تأکید داشت.

دکتر مصطفی عاصی، رییس پژوهشکده زبان شناسی و دکتر یوسف محمدنژاد، رییس پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار پژوهشگاه در جهت هماهنگی‌های بیشتر برای انجام پروژه‌های مشترک پژوهشگاه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معرفی شدند.