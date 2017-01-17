به گزارش خبرنگار مهر، «آیا بچه های خزانه رستگار می شوند» مجموعهای از هشت داستان کوتاه است. «حکایت سوختن سرو به…»، «جزر و مرگ»، «کارگاه آرزوبافی»، «یعنی همه زنها…»، «غغغییییزززژژتتتخخ»، «شب باشکوه شاپور درفشی»، «آیا بچههای خزانه رستگار میشوند؟» و «طلوع کن لعنتی بجنب» عناوین این هشت داستان هستند.
«آیا بچههای خزانه رستگار میشوند؟» داستانی که عنوان کتاب از نام آن برگرفته شده، در بیست دقیقه به وقایع و حوادث پانزده نقطه مختلف شهر تهران میپردازد. از دیالوگهای جوانانی در بام تهران شروع میشود؛ در بندهای جداگانه به سراغ یک مادر شهید، مردی دیوانه، زنی بیمار، دختری دلربا و… در نقاط مختلف تهران میرود و موقعیت و وضعیت آنها را به تصویر میکشد. سپس دوباره به جوانان ابتدای داستان پرداخته میشود تا به این ترتیب پازلی از تهران امروز به تصویر کشیده شود.
«آیا بچههای خزانه رستگار میشوند؟» با قیمت سیزده هزار تومان از سوی نشر پیدایش تجدید چاپ و روانه کتابفروشیها شده است.
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