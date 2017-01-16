به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه این نمایشگاه روزشنبه ۲۳ بهمن برگزار می شود و به مدت ۷ روز تا تاریخ ۲۹ بهمن ماه در محل نمایشگاه بین المللی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو ادامه دارد.

این دوره از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی دارای شش بخش اینترنت ، نشر دیجیتال و تلفن همراه ، فن آوری های نوین اطلاعات ، بازی و پویانمایی ،بین الملل و کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی می باشد.بخش فناوری های نوین اطلاعات از بخش های جدیدی است که به نمایشگاه امسال اضافه شده است.

این نمایشگاه توسط فعالان عرصه مجازی جبهه انقلاب اسلامی اداره می شود و طبق سنوات گذشته اقشار مختلف جامعه از قبیل دانش آموزان، مجموعه اولیا و مربیان و نخبگان دانشگاهی، مخاطبان این نمایشگاه هستند.

فراخوان و ثبت نام برای حضور در این نمایشگاه از طریق سایت نمایشگاه به آدرس www.irdmfestival.ir صورت می گیرد.

لازم به ذکر است برگزاری ۳ دوره قبلی این نمایشگاه در سال های گذشته با استقبال مجموعه های مردمی جبهه انقلاب روبرو شده بود.