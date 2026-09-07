  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

دستگیری سارق حرفه‌ای موتورسیکلت در خرم‌آباد

دستگیری سارق حرفه‌ای موتورسیکلت در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری یک سارق حرفه‌ای موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر بعدازظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک سارق را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، تصریح کرد: در بازرسی انجام‌شده از مخفیگاه متهم، پنج دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و متهم پس از انتقال به کلانتری، در تحقیقات پلیسی به سرقت موتورسیکلت‌ها اعتراف کرد.

سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6940425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها