به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر بعدازظهر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در خرمآباد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ خرمآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک سارق را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد، تصریح کرد: در بازرسی انجامشده از مخفیگاه متهم، پنج دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و متهم پس از انتقال به کلانتری، در تحقیقات پلیسی به سرقت موتورسیکلتها اعتراف کرد.
سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
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