به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر، در یک برنامه تلویزیونی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اورژانس و تمامی خدمتگزاران حوزه سلامت، پنجاه‌ویکمین سالگرد تأسیس اورژانس را به کارکنان این سازمان تبریک گفت.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت اورژانس کشور اظهار کرد: سالانه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تماس با سامانه ۱۱۵ برقرار می‌شود و نزدیک به ۶ میلیون مأموریت برای مردم انجام می‌گیرد.

میعادفر افزود: حدود ۳۰ هزار نیروی اورژانس در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و بیش از ۳۵۰۰ پایگاه اورژانس در کشور وجود دارد که حدود ۲۰۰۰ پایگاه جاده‌ای و حدود ۱۵۱۷ پایگاه شهری هستند. همچنین دو پایگاه دریایی و حدود ۵۳ پایگاه هوایی نیز در خدمت مردم قرار دارند.

پیگیری تأمین نیروی انسانی و بهبود وضعیت معیشتی

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به نیاز برخی پایگاه‌ها به نیروی انسانی گفت: در مناطقی که با کمبود نیرو مواجه هستیم، رایزنی با سازمان اداری و استخدامی برای جذب نیروی جدید در حال انجام است تا علاوه بر رفع کمبودهای موجود، پایگاه‌های جدید نیز از نظر نیروی انسانی تأمین شوند.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان اورژانس اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم، موضوع سختی کار برخی کارکنان که پیش از این وجود نداشت، ایجاد یا افزایش یافته و قانون ارتقای بهره‌وری نیز برای افرادی که اجرا نمی‌شد، در حال اجراست.

میعادفر تأکید کرد: این اقدامات با وجود اهمیت بسیار، کافی نیست و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور گام‌های مؤثرتری برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان اورژانس برداشته شود.

۳ هزار آمبولانس فرسوده در ناوگان اورژانس

رئیس سازمان اورژانس کشور، فرسودگی آمبولانس‌ها را یکی از چالش‌های جدی این سازمان دانست و گفت: حدود ۳ هزار دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور داریم و برخی آمبولانس‌ها بیش از ۱۷ یا ۱۸ سال در حال خدمت هستند.

وی با اشاره به ظرفیت ایجادشده در قانون برنامه هفتم برای تأمین آمبولانس اظهار کرد: بر اساس این قانون، یک درصد از فروش خودرو توسط خودروسازان برای تأمین آمبولانس در اختیار سازمان اورژانس قرار می‌گیرد.

میعادفر گفت: در سال گذشته حدود ۲.۵ همت برای این موضوع پرداخت شد و برای سال جاری حدود ۱۰.۵ همت پیش‌بینی شده است. بخش کوچکی از این اعتبار تاکنون پرداخت شده، اما اطلاعات ما نشان می‌دهد منابع ذخیره شده و در حال پیگیری تخصیص آنها با همکاری سازمان برنامه و بودجه هستیم.

خرید مشارکتی ۵۰۰ آمبولانس با همکاری استانداری‌ها

وی از اجرای طرح خرید مشارکتی آمبولانس با استانداری‌ها خبر داد و افزود: در این طرح، ۵۰ درصد هزینه توسط سازمان اورژانس و ۵۰ درصد توسط استانداری‌ها و ظرفیت‌های استانی تأمین می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: برای نزدیک به ۵۰۰ دستگاه آمبولانس در این قالب برنامه‌ریزی شده که بیش از ۱۰۰ دستگاه تاکنون خریداری و وارد ناوگان شده است.

وی با اشاره به استان‌های سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان افزود: در سیستان‌وبلوچستان ۵۰ دستگاه و در هرمزگان بیش از ۴۰ دستگاه آمبولانس در این قالب تأمین شده است. همچنین با استان‌های خوزستان، همدان، کرمانشاه و تعدادی دیگر از استان‌ها تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده یا در حال اجراست.

ورود خیرین به نوسازی ناوگان اورژانس

میعادفر، استفاده از ظرفیت خیرین را یکی دیگر از مسیرهای نوسازی ناوگان عنوان کرد و گفت: خیرین می‌توانند با استفاده از معافیت‌های پیش‌بینی‌شده، آمبولانس را از خارج کشور با هزینه‌ای حدود ۵۰ درصد قیمت داخلی وارد کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ دستگاه آمبولانس با کمک خیرین وارد ناوگان اورژانس شده است. همچنین برخی مراکز صنعتی نیز به صورت مشارکتی در تأمین آمبولانس ورود کرده‌اند.

بیش از ۲۰۰۰ پایگاه جاده‌ای؛ ضرورت کاهش علت تصادفات

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰۰ پایگاه جاده‌ای گفت: برای کاهش تلفات جاده‌ای، صرفاً افزایش تعداد پایگاه‌های اورژانس کافی نیست و باید علت وقوع تصادفات را کنترل کرد.

وی افزود: باید اعمال قانون جدی‌تر شود، خودروهای ایمن و جاده‌های ایمن داشته باشیم و رانندگان نیز قوانین را رعایت کنند.

میعادفر با اشاره به گستردگی شبکه جاده‌ای کشور گفت: بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر راه در کشور وجود دارد و بخش قابل توجهی از مناطق به‌ویژه مناطق روستایی از طریق اورژانس هوایی پوشش داده می‌شوند. اکنون حدود ۵۳ بالگرد در این حوزه فعال هستند.

وی همچنین بر ضرورت استراحت رانندگان در سفرهای طولانی تأکید کرد و گفت: اگر راننده احساس خواب‌آلودگی می‌کند باید توقف کرده و استراحت کند؛ زیرا خواب هنگام رانندگی می‌تواند حادثه‌آفرین باشد.

نصب دوربین روی آمبولانس‌ها برای برخورد با متخلفان

میعادفر درباره خودروهایی که پشت سر آمبولانس‌ها حرکت می‌کنند، گفت: با وجود اینکه فرهنگ مردم در زمینه باز کردن مسیر برای آمبولانس نسبت به گذشته بهتر شده، هنوز برخی افراد فرصت‌طلب پشت سر آمبولانس حرکت می‌کنند که این مسئله می‌تواند موجب تصادف شود.

وی از برنامه سازمان اورژانس برای نصب دوربین روی آمبولانس‌های جدید خبر داد و افزود: در بخش جلویی و عقب آمبولانس‌ها دوربین نصب خواهد شد و در حال حاضر این طرح به صورت پایلوت در چند نقطه اجرا شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: برای اعمال قانون از طریق تصاویر ثبت‌شده، باید با پلیس راهور هماهنگی‌های قانونی انجام شود تا امکان برخورد با خودروهای متخلف فراهم شود.

۴۰۰ هزار مأموریت اورژانس در ۱۲ روز جنگ

میعادفر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد نیروهای اورژانس در جریان جنگ ۱۲ روزه، از فداکاری کارکنان این سازمان تقدیر کرد و گفت: نیروهای اورژانس در کف خیابان حضور داشتند و برخی از آنها روزها به خانه‌های خود نرفتند تا در کنار مردم خدمت‌رسانی کنند.

وی افزود: در جریان این حوادث، سه نفر از نیروهای اورژانس به شهادت رسیدند و حدود ۷۸ نفر نیز مصدوم شدند که برخی از آنها به‌شدت آسیب دیدند و تحت چندین عمل جراحی قرار گرفتند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: در پیک ۱۲ روزه جنگ، حدود ۴۰۰ هزار مأموریت انجام شد و نیروهای اورژانس همزمان با انجام مأموریت‌های روزمره، در شرایط جنگی نیز به مردم خدمت‌رسانی کردند.

میعادفر با اشاره به تعدد نقاط مورد حمله در شهرهایی مانند تهران و اصفهان گفت: در برخی روزها حدود ۲۰ نقطه در تهران یا اصفهان همزمان مورد هدف قرار می‌گرفت و نیروهای اورژانس برای ارائه خدمات در محل حوادث حضور پیدا می‌کردند.