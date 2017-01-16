به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون رزمایش‌های موشکی و به کارگیری لفظی نسنجیده در این خصوص، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: هر از چند گاهی عناصر غرب‌گرای سست روحیه که درک و فهم درستی از فضای امنیت ملی و الزامات بازدارندگی کشور در مقابل تهدیدات بیگانگان و نیز اقتدار، عزت و سربلندی ملت ایران ندارند، به عمد یا ناخود آگاه، پژواک صدای دشمنان می شوند.

وی بکارگیری تعابیر موهن در مذمت رشد و توسعه قدرت بازدارندگی موشکی را امری ناپسند دانست و تصریح کرد: اینگونه سخن گفتن پیرامون اقتدار موشکی ایران اسلامی که تاکنون نقش تعیین کننده‌ای در خاموش کردن آرزوهای شوم دشمنان داشته است، افکار عمومی را نسبت به این حقایق روشن، مشوش و نگران می‌کند.



سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان تأکید کرد: اینگونه افراد باید بدانند در پیشگاه ملت ایران تحقیر می‌شوند.