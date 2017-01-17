به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حسینیه ارشاد، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برای گرامیداشت و تدبر بیشتر در قرآن کریم، اقدام به برگزاری جلسات نقد و بررسی ترجمه‌های قرآنی می‌کند.

اولین نشست از این سری جلسات، به نقد و بررسی ترجمه بهاالدین خرمشاهی اختصاص دارد که روز شنبه ۲ بهمن با حضور این مترجم و محقق برگزار می‌شود. در این نشست مسعود انصاری نیز به عنوان منتقد حضور داشته و درباره این ترجمه سخنرانی خواهد کرد.

این برنامه روز شنبه ۲ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۱۸ همراه با برپایی نمایشگاه موضوعی کتاب های قرآنی، در این کتابخانه عمومی واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می‌شود.