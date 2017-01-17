به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری گفت: جشنواره فجر بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی و سینمایی کشور و بهترین بستر پیوند سینما، مردم و رسانه ها است. بدیهی است پویایی، شکوه و موفقیت آن به صورت خاص به نفع سینما و به صورت عام به نفع «فرهنگ عمومی جامعه» خواهد بود و البته این مستلزم حضور، همفکری و همراهی همه اعضای خانواده سینما و فعالان فرهنگی کشور است.

مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری با اشاره به حضور فیلم‌های دو فیلم این نهاد در جشنواره فیلم فجر امسال توضیح داد: «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی محمدرضا خردمندان از تولیدات باشگاه فیلم سوره و نیز فیلم «ماجرای نیمروز» ساخته محمدحسین مهدویان از محصولات مشترک و مشارکتی حوزه هنری در بخش سودای سیمرغ این دوره حضور دارد. البته دو فیلم سینمایی دیگر حوزه هم به فجر سی و پنجم نرسیده اند که ان شاءالله در سال ۹۶ رونمایی می شوند.

عشیری با بیان اینکه جشنواره فجر ویترین و رصدخانه تولیدات سینمایی ایران است جایگاه، کارکردها و نقش آن را در جریان سازی اجتماعی و نشاط عمومی مهم خواند و توضیح داد: حوزه هنری علاوه بر حضور آثارش در بخش مسابقه سودای سیمرغ، با چهار سینما و ۹ سالن سینمایی اش فقط در تهران میزبان جشنواره فجر است ضمن اینکه سینماهای حوزه در بسیاری از استان ها نیز، عهده دار میزبانی این رویداد ملی هستند.

وی تاکید کرد: مجموعه سالن های سینمای آزادی، سینما استقلال، سینما سپیده با دو سالن و مجموعه سینمایی بهمن که به همت همکارانمان در موسسه بهمن سبز در حال بازسازی و آماده سازی است میزبان این دوره جشنواره خواهد بود.

مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری اظهار امیدواری کرد با همت شورای برگزاری جشنواره و تجربه های آنها امسال، شاهد جشنواره ای پررونق، تاثیرگذار و جریان ساز در مسیر رشد و بالندگی سینمای ملی، تبیین ارزش های فرهنگی جامعه و گفتمان انقلاب اسلامی باشیم.