ثبات قیمت گوشت گوسفندی در بازار/احتمال کاهش نرخ طی روزهای آتی

علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی طی روزهای اخیر، در بازار به ثبات رسیده و تغییری نداشته است، اظهار داشت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه، عرضه به مغازه دار بین ۳۴ تا ۳۵ هزارتومان و عرضه به مشتری بین ۳۸ تا ۳۹ هزارتومان است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر، رکود سنگینی بر بازار گوشت حاکم است، به دلیل اینکه در روزی پایانی ماه قرار داریم؛ اما به طور کلی مشکل خاصی در بازار وجود ندارد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، درباره شرایط قیمت این کالا در روزهای آینده افزود: باید وارد ماه بهمن شویم تا ببینیم اوضاع به چه شکل است، البته با توجه به اینکه در آستانه شروع ماه جدید قرار داریم، روند کاهش قیمت را نمی‌توان پیش بینی کرد؛ با این حال، همه چیز بستگی به عملکرد دولت و شرکت پشتیبانی امور دام دارد و ممکن است ادامه توزیع گوشت دولتی در بازار، بر قیمت این کالا تاثیر بگذارد و سبب ارزانی آن شود.