به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، خسرو کردمیهن رئیس ستاد مبارزه با بازیهای غیرمجاز رایانهای گفت: به منظور ارتقای سطح اطلاعات خانوادهها و دانشآموزان جلسهای را با رئیس انجمن و اولیا مربیان آموزش و پرورش داشتیم تا بتوانیم سطح اطلاعات دانشآموزان و اولیای آنها را در زمینه مضرات و مزایای بازیهای رایانهای بهبود بخشیم.
وی افزود: باتوجه به آمارهای آموزش و پرورش بیشاز ۸ هزار نفر در سراسر کشور به طور نیمهرسمی با انجمن اولیا و مربیان همکاری میکنند که با همکاری این انجمن میتوانیم به میزان قابل توجهی سطح فرهنگسازی در حوزه بازی را در بین خانوادهها افزایش دهیم.
کردمیهن ادامه داد: در این راستا بنا شد تا با انتشار رسانه چاپی با نام «پیکپیوند» که حدود ۳۵۰ هزار تیراژ سراسری دارد و اصلیترین مخاطبان آن خانوادههای دانشآموزان هستند، موارد مربوط به آسیبهای ناشی از بازیهای غیر مجاز به خانوادهها اطلاعرسانی شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون دو شماره از پیک پیوند به دست خانوادهها رسیده افزود: قرار است تا تفاهمنامهای بین ما و انجمن اولیا مربیان آموزشوپرورش منعقد شود تا همکاری بین این دو نهاد بهبود یابد.
رئیس ستاد مبارزه با بازیهای غیرمجاز رایانهای اظهار کرد: ما درادامه همکاریها قصد داریم تا اطلاعاتی را در قالب یک پکیج آماده کنیم و به دست همه اعضای انجمن و اولیا مربیان برسانیم.
کردمیهن افزود: در کنار این اقدامات تعاملاتی با بخش امورتربیتی آموزشوپروش داشتیم که قرار است تا مسئولان امور تربیتی نیز از آسیبهای ناشی از بازیهای رایانهای غیرمجاز آشنا شوند و آن را به دانشآموزان و والدین آنها انتقال دهند.
رئیس ستاد مبارزه با بازیهای غیرمجاز رایانهای اظهار کرد: با این هدف طی یک ماه گذشته جلسه مفصلی را با مسئولان امورتربیتی استان البرز داشتیم و در این جلسه همه موارد آسیبهای بازیهای غیر مجاز به آنها منتقل شد.
وی ادامه داد: در این راستا جلسه مفصل دیگری با مسئولان آموزشی بیرجند داشتیم و در این جلسه نیز توانستیم تا آسیبها بازیهای غیرمجاز را به شرکتکنندگان این جلسه که بالغبر ۵۵۰ نفر بودند منتقل کنیم.
کردمیهن درپایان یادآور شد: ما پیش از این نیز جلسهای با مسئولان آموزشی استان آذربایجان غربی داشتیم و قرار است تا در بهمنماه نیز جلساتی را با مسئولان امورتربیتی استان سمنان داشته باشیم. این جلسات تا بهحال بسیار موثر بوده و تلاش میکنیم تا بعد از این هم جلسات موفقی را با مسئولان امور تربیتی سایر استانها تا پایان سال تحصیلی ۹۵-۹۶ داشته باشیم.
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