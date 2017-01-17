یک محوطه تاریخی برای ساخت استخر تسطیح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، زاهد کریمی سرپرست هیأت کاوش در قلعه کوشکله سقز با اعلام این خبر گفت :این محوطه طی سالیان گذشته به دلیل ساخت استخر کشاورزی و بیمارستان جدید شهر سقز به شدت مورد تسطیح و تخریب قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیمایش صورت گرفته در این محوطه افزود: آثار سفال‌های سطحی این محوطه نشان داد که در دوره‌های هزاره اول و نیز دوره اشکانی از این محل به عنوان یک محوطه استقراری استفاده شده است. با توجه به تخریب‌های صورت گرفته در این محوطه تاریخی و نیز نظر به ابهامات موجود در پیشینه شهر سقز و به منظور تشخیص دوره‌های استقراری گروه بر آن شد تا با گمانه زنی در این محوطه علاوه بر نجات بخشی آثار احتمالی نسبت به تبیین پیشینه شهر سقز در این قسمت اقدام کند. در طول یک ماه ۱۶ گمانه در ابعاد و محلهای مختلف محوطه کوشکله مورد کاوش قرار گرفت که در نتیجه این فعالیت هیچ لایه استقراری در ۱۵ گمانه تشخیص داده نشد.

وی گفت: در این کاوش‌ها تنها در یک گمانه که ابعاد آنرا به ۶ در ۴ گسترش دادیم آثار معماری دوره اشکانی در دو فاز بسیار ضعیف مورد شناسائی و مستندسازی قرار گرفت.

به گفته این باستان‌شناس، در چهار گمانه و با مطالعه و تجزیه و تحلیل بر روی سفالهای حاصل از کاوش مشخص شد که در محوطه کوشکله دو استقرار مجزا از اعصار مفرغ قدیم و آهن III)در ضلع شمالی) و یک استقرار اشکانی در ضلع جنوبی محوطه داشته ایم و فاز استقرار اشکانی بر روی دوره های پیشین خود قرار نگرفته اند .

او تصریح کرد: به نظر می رسد این مسئله به دلیل وجود منابع غنی آب و خاک در محوطه کوشکله بوده چرا که در ضلع شرقی محوطه رودخانه بزرگ سقز را داریم که می‌تواند به استقرارهای طولانی مدت در این منطقه کمک کند. بخش اعظم محوطه به دلیل ساخت استخر در سالیان گذشته به شدت تسطیح و خاک آن به منظور ساخت آب بند مورد استفاده قرار گرفته است.

کریمی گفت: با اتمام مطالعات بر روی استخوانهای حیوانی و نیز سفال‌های به دست آمده، نتیجه گزارش کاوش به پژوهشکده باستانشناسی و نیز بخش باستانشناسی اداره کل استان کردستان ارایه می شود تا در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.