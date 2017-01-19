«مهمان داری و مهمان نوازی ایرانی» در بازار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مهمان داری و مهماننوازی ایرانی» را لیدا علینژاد سلیم به نگارش درآورده و در انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ایران منتشر کرده است. این کتاب در هشت فصل شامل «ادبیات و مهمان نوازی، مهمان نوازی و جامعه شناسی ایرانی، مهان نوازی در گذر تاریخ، دیدگاههای مذهبی درباره مهماننوازی، مصداق مهمان نوازی در ادبیات عامه، مهمان نوازی در فرهنگ مردم ایران، جلوههای مهمان نوازی در معماری ایران و خاطرات راهنمایان گردشگری ایران» تنظیم و نوشته شده است.
آرش نورآقایی، رئیس کانون انجمنهای صنفی راهنمایان ایران مسئول پیگیری و انتشار این کتاب بوده و در مقدمه کتاب «مهمان داری و مهمان نوازی ایرانی» با اشاره به اینکه فرهنگ مهمان نوازی در بین ایرانیان سرشار از زیباییهای خاص خود است آورده: از گذشته تاکنون فرهنگ ما آداب و رسوم بسیاری را برای مهماننوازی و مهمان داری در خود جای داده است که در هنگام حضور مهمان در بین اقوام مختلف ایران جلوهگر می شود.
همچنین لیدا علی نژاد سلیم، نویسنده این کتاب در مقدمه یادآور شده که فرهنگ مهمان نوازی در بین ایرانیان سرشار از زیباییهای خاص خود است، به طوری از گذشته تاکنون فرهنگ ما آداب و رسوم بسیاری را برای مهماننوازی و مهمان داری در خود جای داده است که در هنگام حضور مهمان در بین اقوام مختلف جلوه گر می شود. این کتاب بر آن است تا دریچهای به روی فرهنگ گسترده و رنگارنگ مهمان نوازی ایرانی بگشاید و با بهرهگیری از مستندات موجود و معتبر، زوایای مغفول و کمتر توجه شده در مهمان نوازی ایرانی را نشان دهد.
انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ایران، کتاب «مهمان داری و مهمان نوازی ایرانی» را در ۱۷۰ صفحه به قیمت ۱۱ هزار تومان در تیراژ یک هزار نسخه به چاپ رسانده است.
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