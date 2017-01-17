همکاری برد پیت و استینگ در یک برنامه خیریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، چهارمین جشن سالانه موسیقی که با حمایت «الکس اند آنی» با اجرای استینگ برگزار شد، کریس کورنل و زاک گالیفیاناکیس نیز شرکت داشتند.

در این برنامه که با حضور شماری از مهمانان درجه یک برگزار شد، برد پیت یکی از شاخص‌ترین چهره‌های حاضر بود. کورتنی کاکس، ایرون و تیلور جانسون، رمی ملیک، سیدنی کرافورد و هایدی کلاوم از دیگر مهمانان این جشن بودند.

در این برنامه موسیقایی که در خانه مارک گورویتس تهیه کننده و مدیر تولید فیلم‌های سینمایی برگزار شد، در کنار چهره‌های مهم موسیقی، ستاره برنامه یک پسر ۱۲ ساله به نام برندون جوزف بود که آوازخوانی او دیگران را به وجد آورد.

این در حالی بود که بسیاری از شرکت کنندگان در این برنامه فرزندان خود را نیز همراه آورده بودند.

حضور برد پیت پس از شرکت غافلگیرانه‌اش در گلدن گلوب، یک غافلکیری دیگر برای دوستداران این بازیگر پرطرفدار بود.

استینگ خواننده مشهور انگلیسی که در مراسم گلدن گلوب نیز حضور داشت تا جایزه موسیقی و ترانه را به برنده جوایز امسال اهدا کند (که در هر دو بخش فیلم «لالالند» برنده بود) پای ثابت برنامه‌های خیریه است.

از این که در این برنامه چقدر پول برای امور خیریه جمع شد، خبری منتشر نشد.