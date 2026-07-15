  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

کشف ۴ کیلوگرم مواد مخدر در میامی

کشف ۴ کیلوگرم مواد مخدر در میامی

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف چهار کیلوگرم مواد مخدر از یک خودروی مزدا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی میامی اعلام کرد: ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان میامی با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر شاهرود، پی بردند یک دستگاه خودروی مزدا اقدام به حمل مواد مخدر کرده و در مسیر این شهرستان در حرکت است.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم، مشخص شد وسیله نقلیه اعلامی در مسیر شهرستان میامی، واژگون شده و راننده و سرنشین آن به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میامی ادامه داد: ماموران در بازرسی دقیق خودرو مزدا موفق شدند چهار کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود را کشف کنند.

وی با بیان اینکه پرونده تکمیل و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: نیروی انتظامی عزم جدی برای برخورد با سوداگران مرگ دارد.

کد مطلب 6888723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها