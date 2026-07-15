کشف ۴ کیلوگرم مواد مخدر در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی میامی اعلام کرد: ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان میامی با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر شاهرود، پی بردند یک دستگاه خودروی مزدا اقدام به حمل مواد مخدر کرده و در مسیر این شهرستان در حرکت است.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم، مشخص شد وسیله نقلیه اعلامی در مسیر شهرستان میامی، واژگون شده و راننده و سرنشین آن به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میامی ادامه داد: ماموران در بازرسی دقیق خودرو مزدا موفق شدند چهار کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود را کشف کنند.

وی با بیان اینکه پرونده تکمیل و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: نیروی انتظامی عزم جدی برای برخورد با سوداگران مرگ دارد.