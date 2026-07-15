برگزیدگان رویداد طنین در کردستان معرفی شدند؛ تجلیل از خبرنگار مهر

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس بسیج رسانه کردستان صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان رویداد رسانه‌ای طنین سال ۱۴۰۴ که در مجتمع فجر سنندج برگزار شد، در جمع خبرنگاران استان از برگزاری رویداد رسانه‌ای «حریم رسالت (طنین)» با موضوع روایت نقش‌آفرینی مؤثر زنان در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای در راستای تبیین نقش بانوان در عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود.

اصغر فلاح افزود: فعالان رسانه‌ای استان تا دهم مردادماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند و آثار منتخب در قالب‌های مختلف رسانه‌ای مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

رئیس بسیج رسانه کردستان بیان کرد: رویداد «حریم رسالت (طنین)» طی ماه‌های تیر و مرداد سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و محور اصلی آن روایت حضور و اثرگذاری زنان در عرصه‌های دفاع، خدمت‌رسانی، جهاد تبیین و مقابله با تحریف‌های رسانه‌ای است.

فلاح با اشاره به محورهای این رویداد رسانه‌ای گفت: روایت نقش بانوان در حوزه خدمات‌رسانی شامل امدادگری، پزشکی و پشتیبانی، نقش زنان در مدیریت خانواده و اجتماعات محلی در دوران جنگ و پس از آن، روایت زندگی و ایثار شهدای زن، بانوان ایثارگر و خانواده‌های معظم شهدا از جمله محورهای این برنامه است.

وی ادامه داد: همچنین پرداختن به نقش‌های تخصصی بانوان در حوزه‌هایی همچون آموزش، خبرنگاری، هنر و ورزش و نیز تبیین حضور زنان در جبهه روایت و مقابله با تحریف رسانه‌ای از دیگر محورهای این رویداد به شمار می‌رود.

رئیس بسیج رسانه کردستان عنوان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب گزارش ویدئویی، مستند کوتاه، کلیپ، موشن‌گرافیک، پادکست و دیگر قالب‌های چندرسانه‌ای به صورت چندزبانه تولید و به دبیرخانه ارسال کنند.

فلاح با بیان اینکه آثار تولیدی ظرفیت انتشار در رسانه‌های برخط، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی را خواهند داشت، گفت: هدف از برگزاری این رویداد، تقویت جریان روایتگری رسانه‌ای و معرفی ابعاد مختلف نقش زنان در عرصه‌های مقاومت و خدمت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه و فعالان تولید محتوا می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شناسه @afe60zba ارسال کنند.

گفتنی است در پایان این مراسم از برگزیدگان رویداد سال گذشته تقدیر به عمل آمد و الهام امی عکاس خبرگزاری مهر کردستان در این رویداد به عنوان یکی از برگزیدگان کردستان معرفی شد.