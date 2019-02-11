اهدای جایزه گرمی به کریس کورنل فقید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کریس کورنل خواننده فقید پس از درگذشتش موفق به دریافت جایزه گرمی برای بهترین ترانه راک سال شد. این خواننده یک جایزه گرمی برای «وقتی بد کار خوب می‌کند» را پس از مرگ به دست آورد.

این ترانه سال پیش از سوی یونیورسال منتشر شد و سومین جایزه گرمی را برای این خواننده به ارمغان آورد.

فرزندان او تونی و کریستوفر در این مراسم که صبح امروز به وقت ایران برگزار شد، روی صحنه حاضر شدند و به جای پدرشان این جایزه را دریافت کردند.

دختر وی تونی در مراسم فرش قرمز این مراسم با پوشیدن لباسی که تصویر پدرش روی آن بود، حاضر شده بود.

این خواننده بر اثر افسردگی در اردیبهشت ۲۰۱۷ به زندگی خود خاتمه داد و این در حالی بود که در حال برگزاری تور کنسرتش با گروه موسیقی ساندگاردن بود.

کورنل از خوانندگان تاثیرگذار دهه ۹۰ در سیاتل بود و گروه ساوندگاردن را سال ۱۹۸۴ با هیرو یاماموتو نوزانده بیس تاسیس کرد. این گروه ۲ جایزه گرمی در سال ۱۹۹۵ دریافت کردند. ۲ سال پس از آن گروه از هم پاشید و از آن پس کورنل به صورت سولو به کار پرداخت.

وی سال ۲۰۰۹ افشا کرد که مدتی در بیمارستان بود تا از دست داروهای مسکن نجات پیدا کند و گفت از سال ۲۰۰۲ از این مواد استفاده نکرده است. همسرش گفت پس از عمل جراحی شانه او یک سال پیش از مرگش و استفاده از یک مسکن جدید، رفتار او تغییر کرده بود.