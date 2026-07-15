به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنهبرداری در مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد تیمهای ملی در رویدادهای پیشرو، گفت: نتایج سال گذشته و ابتدای امسال همه ما را امیدوار کرده است که بتوانیم در بازیهای آسیایی ناگویا در بخش مردان و زنان، نتایجی در شأن وزنهبرداری ایران کسب کنیم.
وی افزود: پس از بازیهای آسیایی، مسابقات قهرمانی جهان را پیش رو داریم که نخستین رویداد انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس محسوب میشود و از اهمیت ویژهای برخوردار است. سال گذشته در ردههای پایه قهرمان جهان و آسیا شدیم و در بخش بانوان نیز روند مدالآوری ارتقا پیدا کرد و نتایج خوبی در بازیهای کشورهای اسلامی و رقابتهای بحرین به دست آمد.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به ظرفیت بانوان ایران اظهار کرد: بانوان ما نشان دادهاند که این توانایی را دارند تا یکی از امیدهای ورزش کشور برای کسب موفقیت در المپیک ۲۰۲۸ باشند.
انوشیروانی با اشاره به عملکرد چهار سال اخیر فدراسیون گفت: در این مدت به جز سه تا ۴ ماه پس از مسابقات، اردوهای تیمهای ملی به صورت مستمر و بر اساس برنامه راهبردی چهار ساله که به تأیید وزارت ورزش رسیده، برگزار شده است. یکی از مهمترین اهداف ما ایجاد نظم در برگزاری اردوها و پشتوانهسازی بود که خوشبختانه در هر دو بخش زنان و مردان محقق شد.
وی در ادامه با گلایه از مشکلات زیرساختی تصریح کرد: سه سال است در مجمع درباره این موضوع صحبت میکنیم اما همچنان با کمبودهای جدی مواجه هستیم. ما اهل حاشیه نیستیم و تلاش کردیم وزنهبرداری را دور از جنجال اداره کنیم، اما واقعیت این است که زیرساختهای استاندارد این رشته با مشکلات جدی روبهرو است و برای برگزاری اردوهای تیمهای ملی با دشواریهای فراوانی مواجه هستیم.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری خاطرنشان کرد: با همکاری هیأتهای استانی و ادارات کل ورزش، بخشی از این مشکلات در حال برطرف شدن است؛ به عنوان نمونه در استان فارس و شهر شیراز با حمایت بخش خصوصی و اداره کل ورزش، کمپی ایجاد شده که بخش مهمی از نیازهای ردههای پایه را تأمین میکند.
انوشیروانی گفت: احداث کمپ جدید تیمهای ملی یکی از برنامههای اصلی فدراسیون بود، اما جنگ اخیر باعث شد اجرای این پروژه با توقف و مشکلاتی مواجه شود.
انوشیروانی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت زیرساختهای وزنهبرداری کشور اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی فدراسیون از ابتدای دوره مدیریتی، توسعه زیرساختهای حرفهای و ایجاد شرایط مناسب برای استقرار دائمی کمپ تیمهای ملی در مجموعه ورزشی آزادی بود، اما همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه هستیم.
وی افزود: با وجود امکانات مناسب در برخی استانها، امکان استفاده مطلوب از این ظرفیتها برای اردوهای تیمهای ملی وجود ندارد و این موضوع نیازمند تدبیر ویژه وزارت ورزش است.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به عملکرد چهار سال اخیر فدراسیون گفت: تمام اعزامهای برونمرزی که به تأیید شورای برونمرزی وزارت ورزش رسیده بود، به طور کامل انجام شد و خوشبختانه در اکثر این رقابتها نتایج ارزشمندی برای وزنهبرداری ایران به دست آمد.
انوشیروانی در ادامه از تلاش هیأتهای استانی قدردانی کرد و گفت: هیأتهای استانها با وجود همه مشکلات، دوشادوش فدراسیون برای توسعه وزنهبرداری تلاش میکنند، اما در حوزه زیرساختها همچنان با کمبودهای جدی روبهرو هستند. با وجود اینکه وزنهبرداری یکی از سه رشته مورد حمایت ویژه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در بخش قهرمانی است، اما در زمینه امکانات و زیرساختها نیازمند برنامهریزی و حمایت ویژه هستیم.
وی تأکید کرد: با احترام به مدیران کل ورزش استانها، باید بگویم که در توزیع امکانات و اعتبارات، انصاف در حق وزنهبرداری رعایت نشده است. مطالعات آمایش سرزمینی وزارت ورزش نیز بهخوبی وضعیت این رشته را نشان میدهد. اگر امروز وزنهبرداری با وجود همه کمبودها در مسیر موفقیت قرار دارد، نتیجه تلاش فدراسیون و هیأتهای استانی است، اما ادامه این روند بدون رفع مشکلات زیرساختی دشوار خواهد بود.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به فرسودگی اماکن ورزشی گفت: بسیاری از سالنهای وزنهبرداری در استانها به شدت مستهلک شدهاند. سالنهایی که زمانی جزو بهترین سالنهای ورزشهای انفرادی بودند، امروز شرایط مناسبی ندارند و همین مسئله باعث شده بسیاری از خانوادهها تمایل کمتری برای حضور فرزندانشان در این رشته داشته باشند.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته، آموزش و پرورش و دانشگاهها تعدادی از سالنهای وزنهبرداری را تعطیل کردند. اگرچه بخشی از این ظرفیتها دوباره احیا شده، اما همچنان نیازمند حمایت و برنامهریزی منسجم وزارت ورزش برای بازسازی و توسعه زیرساختهای این رشته هستیم.
انوشیروانی خاطرنشان کرد: با وجود حمایتهای وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، وزارت نفت و اسپانسرها، بیشترین سفرهای استانی، بازدیدها و برگزاری اردوها و مسابقات را در استانها داشتهایم، اما همچنان با مشکل کمبود و فرسودگی شدید زیرساختها مواجه هستیم.
وی با اشاره به وضعیت برخی سالنهای قدیمی اظهار داشت: سالن شهید اسماعیل علوی اردبیل که در گذشته یکی از بهترین سالنهای تخصصی کشور بود، امروز نیازمند بازسازی است. متأسفانه بسیاری از سالنهای شاخص وزنهبرداری کشور شرایط مناسبی ندارند و این مسئله به یکی از دغدغههای اصلی خانواده وزنهبرداری تبدیل شده است.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری گفت: اگر حمایتهای لازم صورت نگیرد، روند رشد وزنهبرداری با وجود افزایش بیش از هشت هزار نفری بیمهشدگان ورزشی در چهار سال گذشته، کند خواهد شد و حتی ممکن است با کاهش مواجه شود.
انوشیروانی تأکید کرد: جمعبندی چهار سال حضور در فدراسیون نشان میدهد که وزنهبرداری بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک تدبیر ویژه و برنامهای منسجم برای توسعه زیرساختها و حمایت از هیأتهای استانی است تا بتواند مسیر موفقیت خود را ادامه دهد.
انوشیروانی در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه هیئتهای استانی گفت: با وجود مکاتبات متعدد و پیگیریهای انجامشده، همچنان در تخصیص بودجه به هیأتهای وزنهبرداری انصاف رعایت نمیشود.
وی افزود: امروز وزنهبرداری با اضافه شدن بخش بانوان، هزینههای بیشتری نسبت به گذشته دارد، اما میزان حمایتها متناسب با این شرایط نیست. به عنوان نمونه، استانی که یکی از قطبهای وزنهبرداری کشور محسوب میشود، در طول یک سال تنها ۳۰۰ میلیون تومان از اداره کل ورزش کمک دریافت کرده است. این مطالبه شخصی من نیست، بلکه خواسته جامعه وزنهبرداری کشور است.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری با تأکید بر اینکه هیأتهای استانی با مشکلات فراوانی روبهرو هستند، اظهار کرد: فدراسیون تا جایی که توانسته بار این مشکلات را به دوش کشیده، اما واقعیت این است که حق وزنهبرداری از بودجه ورزش در استانها به درستی پرداخت نمیشود و بسیاری از هیئتهای ما برای اعزامها و اجرای برنامههای خود با مشکل مواجه هستند.
وی ادامه داد: وزنهبرداری رشتهای پرافتخار اما مظلوم است. برخلاف برخی رشتهها که درآمدزایی بالایی دارند و حتی هیئتهای استانی آنها از محل درآمدهای خود فعالیت میکنند، وزنهبرداری چنین ظرفیتی ندارد و نیازمند حمایت مستقیم دولت و وزارت ورزش است.
انوشیروانی خاطرنشان کرد: باید نگاه متفاوتی به وزنهبرداری داشت تا این رشته متناسب با افتخارات بزرگی که برای ورزش ایران به ارمغان آورده، مورد حمایت قرار گیرد.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به عملکرد اجرایی فدراسیون گفت: تمامی مسابقات و رویدادهای داخلی بر اساس تقویم مصوب و بدون کموکاست برگزار شده است. همچنین کیفیت برگزاری مسابقات نسبت به گذشته ارتقا یافته، لیگ پویایی شکل گرفته، اسپانسر جذب شده و رقابتها به صورت منظم طبق برنامه در حال برگزاری است.
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