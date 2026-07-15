به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح جشنواره فرهنگی ورزشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس، با خیرمقدم به مسئولان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، مدیران آموزش و پرورش، اعضای جامعه خیرین مدرسه‌ساز، مدیران استانی و شرکت‌کنندگان از سراسر کشور، اظهار کرد: حضور همکاران از استان‌های مختلف در شهر مقدس قم، مایه افتخار است و امیدواریم بتوانیم در مدت برگزاری این برنامه، میزبان شایسته‌ای برای آنان باشیم.



وی با اشاره به میزبانی استان قم در این دوره از جشنواره افزود: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور میزبانی بخشی از این رویداد ملی را به استان قم واگذار کرده است و همزمان بخش دیگری از مسابقات نیز هفته آینده به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.



مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان قم بیان کرد: در این دوره از مسابقات، ۱۳ استان شامل اصفهان، سمنان، گلستان، خوزستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، یزد، بوشهر، هرمزگان، کرمان، مرکزی، سیستان و بلوچستان به همراه تیم استان قم و همچنین تیم سازمان مرکزی نوسازی مدارس کشور حضور دارند.



وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، امکان حضور برخی استان‌ها به ویژه هرمزگان و بوشهر با دشواری‌هایی همراه بود که امیدواریم شرایط کشور هرچه سریع‌تر به آرامش کامل بازگردد.



اجتهادی با بیان اینکه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان نوسازی مدارس کشور به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شده است، تصریح کرد: مسابقات امسال با حضور حدود ۲۵۰ ورزشکار در دو رشته فوتسال و والیبال برگزار می‌شود و رقابت‌ها بلافاصله پس از مراسم افتتاحیه آغاز خواهد شد.



وی افزود: برنامه‌ریزی انجام شده به گونه‌ای است که مسابقات تا روز جمعه ادامه داشته باشد و تمامی مراحل برگزاری در فضایی سالم، صمیمی و همراه با رقابت‌های ورزشی دنبال شود.



مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان قم خاطرنشان کرد: علاوه بر بعد ورزشی، این جشنواره فرصت ارزشمندی برای تقویت ارتباطات و همدلی میان کارکنان نوسازی مدارس سراسر کشور به شمار می‌رود و امیدواریم خاطره‌ای خوش از حضور در قم برای همه شرکت‌کنندگان رقم بخورد.



وی با اشاره به جایگاه قم به عنوان دیار کریمه اهل بیت (س) اظهار کرد: امیدواریم خادمان این استان بتوانند بهترین خدمات را به میهمانان ارائه دهند تا آنان در فضایی آرام و مناسب، علاوه بر حضور در مسابقات، از ظرفیت‌های معنوی قم نیز بهره‌مند شوند.



اجتهادی با قدردانی از تلاش کارکنان نوسازی مدارس کشور اظهار کرد: همکاران این مجموعه طی سال‌های اخیر به ویژه در دو سال گذشته، با احساس مسئولیت و کمترین توقع در مسیر انجام مأموریت‌های سازمان گام برداشته‌اند و با جدیت برنامه‌های محول شده را دنبال می‌کنند.



وی ادامه داد: اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی که به دستور رئیس‌جمهور به عنوان یکی از برنامه‌های محوری دولت چهاردهم آغاز شده است، مسئولیت مهمی را بر دوش مجموعه نوسازی مدارس قرار داده و کارکنان این حوزه با تمام توان در حال اجرای این مأموریت هستند.



مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان قم با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری این رویداد گفت: همکاران استان قم طی حدود دو هفته گذشته با تمام ظرفیت برای آماده‌سازی شرایط برگزاری جشنواره تلاش کرده‌اند تا این برنامه در شأن شرکت‌کنندگان برگزار شود.



وی افزود: مجموعه استان قم پیش از این نیز در جریان برگزاری آیین‌ تشییع رهبر شهید، تجربه میزبانی از جمع زیادی از میهمانان و همکاران استان‌های مختلف را داشته است و تلاش شد همان تجربه در برگزاری این جشنواره نیز به کار گرفته شود.



وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این جشنواره در کنار رقابت‌های ورزشی، زمینه‌ساز افزایش همدلی و تعامل میان کارکنان نوسازی مدارس کشور باشد و شرکت‌کنندگان با خاطره‌ای خوش استان قم را ترک کنند.