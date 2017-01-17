نباید اجازه داد دشمنان از فرصت آتش بس برای بازسازی استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد خمیس نخست وزیر سوریه عصر امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقه و سوریه و همکاری های فیمابین در زمینه های سیاسی و اقتصادی گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار گفت: تداوم تلاش همه جانبه برای آزاد سازی مناطق تحت اشغال تروریستها به منظور بازگرداندن امنیت و آرامش به سوریه و پیگیری هم زمان مسیر گفتگوهای سوری- سوری برای دستیابی به وفاق ملی، تامین کننده تداوم موفقیت در عرصه مدیریت بحران جاری در این کشور است.

وی افزود: نباید اجازه داد دشمنان سوریه از فرصت آتش بس و مذاکره سیاسی به عنوان تاکتیکی برای احیای انسانی، مالی و تسلیحاتی گروه های تروریستی و بازسازی عملیاتی آن ها استفاده کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ضرورت هوشیاری در برابر طرحهایی که بدنبال ایجاد انحراف در مسیر همکاری موفق سه کشور ایران، سوریه و روسیه در مقابله با تروریسم هستند را مورد تاکید قرار داد و افزود: ایفای نقش فعال و تاثیر گذار در فرآیندهای سیاسی به مراتب پیچیده تر از همکاریهای دفاعی و امنیتی بوده و نیازمند همفکری، همکاری و مشارکت مستمر سه کشور در کلیه فرآیندهای تصمیم گیری و اجرایی است. از ابتکارات سیاسی که تامین کننده خواست واقعی مردم سوریه باشد حمایت می کنیم.

دریابان شمخانی با اشاره به استقبال جمهوری اسلامی ایران از ابتکارات سیاسی مبتنی بر حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سوریه در ابعاد داخلی و خارجی عنوان داشت: چرخش نگاه ها به سمت تعامل با دولت قانونی سوریه و اعتراف به لزوم اتخاذ گزینه های سیاسی نشان دهنده دست برتر دولت و متحدان آن و اثبات مواضع اصولی اتخاذ شده با محوریت تامین خواست و اراده مردم است.

مقام عالی هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی میان ایران، روسیه و سوریه با اشاره به ضرورت تداوم مبارزه بی امان علیه تروریسم تکفیری و ضرورت تفکیک میان این جبهه ومسلحین معتقد به فرایندهای سیاسی گفت: متاسفانه کشورهای غربی و آمریکا به جای مبارزه با عناصر تروریستی که امنیت ملی خود آنها را نیز تهدید می کنند به تحریم مقامات سوریه و جبهه مقاومت می پردازند که این موضوع نشان دهنده رویکرد دوگانه آنها در مسئله تروریسم است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان ساخت: مناسبات اقتصادی میان ایران و سوریه می بایست متناسب با روابط سیاسی دو کشور ارتقا یافته و به حوزه های راهبردی و زیر ساختی تعمیم یابد.

عماد خمیس نخست وزیر سوریه نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین تحولات میدانی این کشور و پیشروی ها در نبرد با گروه های تکفیری، پیگیری مسیر سیاسی برای عبور از بحران را یکی از گزینه های مهم دانست و افزود؛ دولت سوریه همواره با مخالفان غیر مسلح که به حفظ یکپارچگی کشور علاقه مند هستند به گفتگو پرداخته است.

وی با تقدیر از حمایت های گسترده جمهوری اسلامی ایران از مردم و دولت سوریه، دستیابی به راه حل پایدار و ایجاد صلح و امنیت را منوط به تغییر رویکرد برخی کشورها در حمایت از تروریسم و مقابله واقعی و غیر تبلیغاتی با داعش، جبهه النصره و سایر گروه های مرتبط با آنان دانست.

گفتنی است عماد خمیس نخستین بار است که پس از تصدی منصب نخست وزیری در تیرماه ۱۳۹۵ به تهران سفر می کند.