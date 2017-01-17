۸۰ هکتار از باغ سیب کرج وضعیت مناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زینالعابدین عصر سهشنبه در نشست خبری اداره کل محیطزیست که با محوریت پاسداشت هوای پاک برگزار شد، اظهار کرد: اقدامی که در راستای احیای باغ سیب انجام شد در نوع خود کمنظیر بوده است.
وی با اشاره به اینکه زمین باغ سیب به دلیل واقعشدن در بافت شهری از ارزش بالایی برخوردار است، گفت: انجام اقدامات اصولی و فنی و همچنین حمایتهای مردمی باعث شده است که این باغ که مانند ریه تنفسی شهر کرج محسوب میشود حفظ و احیا شود.
زینالعابدین با تأکید بر اینکه خاک باغ سیب کرج بسیار مرغوب است، به رشد درختانی که سال گذشته در این باغ کاشته شده اشاره کرد و گفت: سال آینده نیز در سه قطعه از این باغ درختان مقاوم کاشته خواهد شد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج با تأکید بر اینکه باید همه ۳۴۰ هکتار باغ سیب حفاظت و احیا شود، گفت: با تحقق این مهم سرانه فضای سبز کلانشهر کرج افزایش خواهد یافت.
وی یکی از دغدغههای مربوط به باغ سیب را مجموعه ۸۰ هکتاری تحت اختیار دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد و با ابراز تأسف گفت: ۸۰ هکتار از باغ سیب که در اختیار دانشگاه علامه طباطبایی است وضعیت خوبی ندارد.
زینالعابدین با تأکید بر اینکه در باغ سیب به روی شهروندان باز است، گفت: مشکلات کمآبی این باغ نیز با ارائه طرحی مشترک با محیطزیست و جهاد کشاورزی استان در حال پیگیری است.
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