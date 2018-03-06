به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از باغ سیب در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر که بنیاد مستضعفان در خصوص قسمتی از اراضی باغ سیب که در اختیار دانشگاه علامه قرار داشته و وضعیت نامناسبی دارد، چه برنامهای در پیشگرفته، اظهار کرد: اطلاعی در این خصوص ندارم.
سعیدی کیا همچنین نسبت به تلاش برخی برای حذف باغ سیب مهرشهر کرج از فهرست آثار ملی اظهار بیاطلاعی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، چند ماهی است که عدهای در تلاش هستند باغ سیب مهرشهر کرج که همه از آن بهعنوان ریههای تنفسی کلانشهر دو و نیم میلیون نفری کرج یاد میکنند، از فهرست آثار ملی حذف شود.
به گزارش خبرنگار مهر، باغ سیب مهرشهر از گنجینههای ژنتیکی گیاهی و یکی از بزرگترین سرمایههای زیستمحیطی و از جاذبههای گردشگری کلانشهر کرج است. این باغ که قدمت آن به دوره پهلوی بازمیگردد و جزئی از محوطه تاریخی کاخ مروارید به شمار میآید، زمانی دارای ۷۰ هزار اصله درخت شامل گلابی، سیب، هلو، گردو و آلو بود اما از دهههای گذشته و بهطور خاصتر در چند سال اخیر تعداد زیادی از درختان باغ توسط مالکان قطع شد.
این باغ که به باغ سیب شمس یا باغ سیب مهرشهر مشهور است، دارای ۳۰۰ هکتار مساحت و از اموال مصادره شده است، این باغ سالهاست در اختیار بنیاد مستضعفان بوده است.
گفتنی است؛ باغ سیب کرج اسفندماه سال ۱۳۹۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
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