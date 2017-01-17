  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۵۷

در تهران؛

مدیر عامل خبرگزاری ساحل عاج با قاسمی دیدار و رایزنی کرد

مدیر عامل خبرگزاری ساحل عاج با قاسمی دیدار و رایزنی کرد

مدیرعامل خبرگزاری «ای آی پی» ساحل عاج که در تهران بسر می برد با بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم باری سانان امو مدیرعامل خبرگزاری «ای آی پی» ساحل عاج که در تهران بسر می برد در ملاقات امروز خود با بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه کشورمان، با اشاره به همکاری موجود بین خبرگزاری‌های رسمی دو کشور، زمینه‌های توسعه این همکاری‌ها را مورد رایزنی و تبادل نظر قرار داد.

قاسمی نیز با اشاره به سوابق همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ساحل عاج، خواهان توسعه بیشتر همکاری‌های رسانه‌ای شامل آموزش خبرنگاران و تبادل هیات‌های مطبوعاتی دو کشور به منظور افزایش سطح اطلاعات، شناخت ظرفیت‌ها و درک متقابل مردم دو کشور از تحولات موجود شد.

کد مطلب 3880115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها