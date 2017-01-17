مدیر عامل خبرگزاری ساحل عاج با قاسمی دیدار و رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم باری سانان امو مدیرعامل خبرگزاری «ای آی پی» ساحل عاج که در تهران بسر می برد در ملاقات امروز خود با بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه کشورمان، با اشاره به همکاری موجود بین خبرگزاریهای رسمی دو کشور، زمینههای توسعه این همکاریها را مورد رایزنی و تبادل نظر قرار داد.
قاسمی نیز با اشاره به سوابق همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ساحل عاج، خواهان توسعه بیشتر همکاریهای رسانهای شامل آموزش خبرنگاران و تبادل هیاتهای مطبوعاتی دو کشور به منظور افزایش سطح اطلاعات، شناخت ظرفیتها و درک متقابل مردم دو کشور از تحولات موجود شد.
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