به گزارش خبرنگار مهر، عماد خمیس نخست وزیر جمهوری عربی سوریه که به تهران سفر کرده است، صبح امروز در دیدار با علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و نیز ابراز خرسندی از سفر به ایران، اظهار داشت: روابط ما نشأت گرفته از روابط تاریخی دیرینه ای است که به ده ها سال قبل باز می‌گردد.

وی افزود: این روابط تاریخی را امام خمینی(ره) و مرحوم حافظ اسد بنیان گذاری کردند و اکنون نیز توسط رهبر معظم انقلاب و آقای بشار اسد ادامه می یابد؛ امیدواریم این روابط در آینده نیز درخشان باقی بماند و پایه های آن مستحکم باشد.

نخست وزیر سوریه با آرزوی پیشرفت و شکوفایی و امنیت برای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: به شما اطمینان می دهیم که تا آخرین لحظه برای نابودی کامل تروریست ها و راندن آنها از مرزهایمان به راهمان ادامه می دهیم و تا آخرین قطره خون برای حفظ تمامیت ارضی سوریه مبارزه می کنیم؛ چراکه این جنگ توسط عده ای تروریست به کشورمان سرازیر شد.

پیروزی در حلب را مدیون جمهوری اسلامی هستیم

نخست وزیر سوریه در ادامه اظهار داشت: با وجود تمام چالش ها در این جنگ، همواره نیروهای مسلح سوریه در جهت پیروزی با ما همراه بوده اند.

عماد خمیس همچنین با اشاره به پیروزی اخیر ارتش سوریه در حلب تاکید کرد: این پیروزی را مدیون حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران می دانیم، به همین دلیل این پیروزی برای ایران نیز هست.

وی با اشاره به موضوع بازسازی کشور سوریه پس از جنگ گفت: ائتلاف بین ایران و سوریه تاریخی است و برای همیشه باقی می ماند و تیمی متشکل از وزرا و کارشناسان سوری به ایران آمده اند چرا که هدف ما توسعه همه جانبه با ایران به ویژه در حوزه اقتصادی است.

نخست وزیر جمهوری عربی سوریه با اشاره به دیدارهای صورت گرفته در تهران ادامه داد: ما به دنبال تدوین رویکرد بلند مدت راهبردی با جمهوری اسلامی ایران هستیم، خون ملت ایران و سوریه با هم تلفیق شده است.

امضای پنج موافقتنامه همکاری میان ایران و سوریه/ سرمایه گذاری ایران در بنادر سوریه

عماد خمیس در ادامه با اشاره به امضای پنج موافقتنامه همکاری میان ایران و سوریه در سفر وی به تهران، خاطرنشان کرد: ششمین موافقتنامه نیز در دست تهیه است که مربوط به سرمایه گذاری ایران در یکی از بنادر سوریه می شود.

وی تصریح کرد: از طرح ها و ابتکارات اقتصادی خارجی استقبال می کنیم تا کشورمان را از این منجلاب نجات دهیم.

برای مقابله با تروریسم راهی جز مبارزه نظامی وجود ندارد

نخست وزیر سوریه همچنین با اشاره به نشست آینده آستانه اظهار داشت: می خواهیم ابتکاری داشته باشیم که نتایج آن به نفع کشورمان باشد؛ به همین دلیل در عرصه نظامی باید به عملیات های خود ادامه دهیم و معتقدیم برای مقابله با تروریسم راهی جز راه حل نظامی وجود ندارد.

عماد خمیس با بیان اینکه بسیاری از زیرساخت های نفتی و غذایی ما در جنگ از بین رفته است، خاطرنشان کرد: اینها چالش هایی است که باید یکی پس از دیگری از سر راه برداریم؛ در این رابطه نخستین اولویت ما بازسازی تاسیسات و ملزومات مربوط به ارتش، درمانگاه ها و بیمارستان هاست.

وی افزود: همچنین به دنبال بازسازی کارخانه ها و بخش کشاورزی هستیم که در جنگ آسیب دیده اند.