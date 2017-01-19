به گزارش خبرنگار مهر، منصور مرادی در در نوزدهمین نشست کمیسیون گردشگری که شامگاه ۲۹ دی ماه در اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد، با بیان اینکه توجه به زیر ساخت های منطقه موجب جذب گردشگر می شود، گفت: برای توسعه گردشگری باید راه های زمینی، هوایی و ریلی با استاندارد ها را داشته باشیم و در کل احساس امنیت را در دل توریست بوجود آورد اما در کردستان به خصوص در جاده سنندج - مریوان جاده ها کمترین کیفیت و بیشترین آمار تصادفات را دارند.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد و رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: توجه به مسائل فرهنگی در رشد صنعت گردشگری تاثیر مثبت دارد و منطقه ی کردستان نیز ذاتا چنین پتانسیلی را داراست.

وی افزود: در مدتی که بنده به عنوان نماینده، در مجلس حضور داردم بعضی از مردم از رفتار نامناسب پرسنل بیمارستان با مریضان در کردستان به ویژه در مریوان شکایت کرده اند و این رفتار های نامناسب خود موجب دور شدن توریست ها از استان شده و بیماران کردستانی با رفتن به بیمارستان های تهران باید تاثیر رفتار پرستار بر بیمار را درک کنند.

مرادی گفت: کردستان دارای چشمه های زیادی اعم از آب گرم، آب تلخ و آب شیرین است و در صورت برنامه ریزی مناسب و اصولی این امر به مانند سرعین موجب اشتغال و درآمد زایی برای جوانان می شوند.

وی افزود: سرعین سالانه با ۶۰ هزار توریست و ۱۰ میلیارد تومان درآمد به دلیل وجود چشمه آب گرم، آب معدنی و درمانی و وجود عسل توانسته یکی از شهر هایی باشد که آمار بیکاری پایینی دارد.

نماینده مردم مریوان و سروآباد و رئیس مجمع نمایندگان استان به جوابگو نبودن اقتصاد تک محصولی نفت و گاز ایران آشاره کرد و اظهار داشت: اگر برای یک نفر قصد ایجاد اشتغال وجود داشته باشد باید هزینه های بالایی را متحمل شود اما در صنعت توریسم به ازا هر پنج نفر گردشگر خارجی و ۱۱ نفر ایرانی با کمترین هزینه و وسایل ممکن اشتغال ایجاد می شود که باید توجه بیشتری به صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال شود.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از برنامه‌ های دولت کاهش وابستگی به در آمد های نفتی است، عنوان کرد: نباید تنها به درآمد های نفت متکی بود بلکه باید در تمامی زمینه‌ ها و از تمامی امکانات و مواهب خدادادی برای توسعه گردشگری و درآمد زایی بهره گرفته شود .

مرادی در پایان سخنان خود در این نشست افزود: بخش خصوصی و دولتی در راستای توسعه منطقه می توانند کار و درآمدزایی دشته باشند.