به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی شامگاه چهارشنبه در دهمین نشست ائمه جمعه استان سمنان به میزبانی خانه فرهنگیان گرمسار از ولایتفقیه بهعنوان ستون خیمه انقلاب یادکرد و افزود: اگر امروز ما به تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره مستقیم داریم به این دلیل است که این مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی قلمداد شده و همه باید از ولایتفقیه اطاعت کنیم.
وی اضافه کرد: با توجه بهقرار گرفتن در پایان سال مسئولان باید از اقدامات و فعالیتهای خود در راستای اقتصاد مقاومتی و میزان تحقق آن به مردم گزارش دهند.
نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری باید خط ولایت مداری را در جامعه ترویج کرد چراکه یکی از اهداف دشمنان نیز ضربه زدن به این امر است لیکن در فضای کنونی باید هوشیار و بیدارباشیم و با آگاهی و بصیرت بالا از این مهم پاسداری کنیم که یکی از راههای آن عمل به منویات رهبر معظم انقلاب است.
آیتالله شاهچراغی با انتقاد از سخنان اخیر رئیسجمهور در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی مبنی بر اینکه مردم باید عینک بزنند و مسائل را ببینند، اظهار داشت: روحانی باید با شفافیت مسائل و اقدامات انجامشده را به مردم گزارش دهد نه اینکه به مردم بگویند باید با عینک زدن مسائل را ببینند که بیان این حرف زیبنده شخص رئیسجمهور نیست.
وی با اشاره بهضرورت تکریم خانواده معظم شهدا افزود: جلب رضایت ایشان باید برای مسئولان یک اصل باشد و به این موضوع توجه ویژه شود چراکه رضایت مردم، رضایت خداست و همه ما باید در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشیم.
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