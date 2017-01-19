وزرای خارجه ایران و پاکستان با یکدیگر ملاقات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست فوقالعاده سازمان همکاری اسلامی در مالزی با همتای پاکستانی خود دیدار کرد.
طرفین در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه و دیگر مسائل مورد علاقه گفتوگو کردند.
وزرای خارجه ایران و پاکستان در حاشیه نشست فوقالعاده سازمان همکاری اسلامی در مالزی دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و دیگر مسائل مورد علاقه گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست فوقالعاده سازمان همکاری اسلامی در مالزی با همتای پاکستانی خود دیدار کرد.
طرفین در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه و دیگر مسائل مورد علاقه گفتوگو کردند.
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