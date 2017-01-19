در حاشیه نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی؛ وزرای خارجه ایران و پاکستان با یکدیگر ملاقات کردند

وزرای خارجه ایران و پاکستان در حاشیه نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مالزی دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و دیگر مسائل مورد علاقه گفت‌وگو کردند.