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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس:

وعده تخصیص بودجه میراث فرهنگی برای بازسازی بازار اراک محقق شود

وعده تخصیص بودجه میراث فرهنگی برای بازسازی بازار اراک محقق شود

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: مقرر بود سازمان میراث فرهنگی برای مرمت و بازسازی بازار تاریخی اراک ده میلیاردتومان بودجه اختصاص دهد که انتظار داریم این وعده محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مقدسی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی که با حضور زهرا احمدی پور، رئیس سازمان میراث فرهنگی در اراک برگزار شد، اظهار داشت: رئیس سابق میراث فرهنگی کشور در دوران مسئولیت خود قول دادند که ده میلیارد تومان اعتبار به منظور مرمت و بازسازی بازار تاریخی شهر اراک با هدف فراهم شدن زمینه ثبت جهانی این اثر تاریخی اختصاص دهند.

وی افزود: از خانم احمدی پور، رئیس کنونی سازمان میراث فرهنگی انتظار داریم به این وعده جامه عمل بپوشاند و این اعتبار تخصیص یابد تا شاهد حفظ این اثر تاریخی ارزشمند باشیم چرا که بازار، هویت تاریخی شهر اراک است.

مقدسی گفت: همچنین زیرساخت های اقامتی و هتل های استان مرکزی نیز نیاز به گسترش دارد تا بستر و امکانات حضور گردشگر در استان فراهم شود که این مهم در ایجاد فرصت های شغلی نیز تاثیر زیادی خواهد داشت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: مجلس با هماهنگی دولت در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی های خوبی را برای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری کشور انجام داده اند.

مقدسی خاطرنشان ساخت: زیرساخت های گردشگری در کشور ما دچار ضعف است به طوری که با وجود داشتن میزان بالایی از مرزهایی دریایی در شمال و جنوب، بهره گیری ما از فرصت های گردشگری بسیار پایین است و در استان مرکزی نیز همین ضعف وجود دارد.

وی تصریح کرد: یک چهارم مفاخر تاریخی و معاصر کشور متعلق به استان مرکزی بوده و برخی از میراث تاریخی استان، آثار ارزشمندی و منحصر به فردی با قدمت بسیار بالا هستند، بنابراین ظرفیت های گردشگری در استان وجود دارد که باید از این توانمندی ها به طور مناسب بهره گیری شود.

کد مطلب 3881647

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