به گزارش خبرنگار مهر، نقی شعبانی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رشت صبح جمعه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برگزاری اردوی جهادی درمانی در چافوچاه لشت‌نشا اظهار کرد: این برنامه با هدف خدمت‌رسانی به مردم مناطق کمتر برخوردار و ارائه خدمات سلامت‌ محور برگزار و با استقبال گرم اهالی منطقه همراه بود.

وی افزود: ارائه خدمات درمانی و حمایتی به مناطق محروم و کمتر برخوردار از جمله اهداف مهم برنامه‌های جهادی است و جمعیت هلال احمر شهرستان رشت نیز در این مسیر از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده می‌کند.

محمدحسین انصاف‌دوست، مسئول گروه جهادی ثارالله رشت نیز با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این اردو اظهار کرد: در این برنامه خدمات متنوعی در حوزه‌های درمانی، فرهنگی و اجتماعی به اهالی منطقه ارائه شد.

وی ادامه داد: ویزیت پزشک متخصص ارتوپد، فیزیوتراپی، ارائه داروی رایگان، خدمات پرستاری، مشاوره حقوقی و روانشناسی، خدمات دندانپزشکی، ویزیت متخصص داخلی، اطفال، زنان و پزشک عمومی از جمله خدمات ارائه‌شده در این اردوی جهادی بود.

مسئول گروه جهادی ثارالله رشت همچنین از انجام غربالگری و برپایی میز خدمت کمیته امداد در این برنامه خبر داد و گفت: در مجموع ۱۳۰ نفر از اهالی منطقه در این اردوی جهادی از خدمات مختلف بهره‌مند شدند.

انصاف‌دوست با اشاره به میزان هزینه‌کرد این اردو تصریح کرد: مجموع هزینه خدمات ارائه‌شده از سوی جمعیت هلال احمر شهرستان رشت بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این اردوی جهادی به نیت شهید امیرعلی لطیفی و شهیده مرضیه نبوی‌نیا برگزار شد و در این راستا از همکاری و حمایت بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی نیز صمیمانه تقدیر و تشکر می‌شود.

گفتنی است برگزاری اردوهای جهادی مشترک با هدف محرومیت‌زدایی، دسترسی بهتر مردم مناطق کمتر برخوردار به خدمات درمانی و ارتقای سطح سلامت این مناطق، در برنامه گروه‌های جهادی و مجموعه‌های همکار قرار دارد و این قبیل برنامه‌ها تداوم خواهد داشت.