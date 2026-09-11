نوسان قیمت جهانی نفت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ مصادف با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی در حالی که صبح قیمت هر بشکه نفت برنت حدود ۱۰۰ دلار بود این عدد ظهر به حدود ۱۰۵ دلار، عصر به حدود ۱۰۸ دلار و شامگاه به مرز ۱۱۰ دلار رسید.

امروز جمعه ۲۰ شهریور تا زمان تنظیم این گزارش هر بشکه نفت برنت بیش از ۱۰۶ دلار در حال معامله است. هر بشکه نفت اوپک بیش از ۱۱۲ دلار و نفت خام بیش از ۱۰۱ دلار را نشان می‌دهد.

تنش‌های ایجاد شده در تنگه هرمز و جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران علت اصلی نوسان قیمتی در بازار انرژی از جمله نفت است.