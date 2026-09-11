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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

نوسان قیمت جهانی نفت ادامه دارد

نوسان قیمت جهانی نفت ادامه دارد

طی ۲۴ ساعت گذشته قیمت هر بشکه نفت برنت از ۱۰۰ دلار به مرز ۱۱۰ دلار رسید و امروز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در مرز ۱۰۷ دلار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ مصادف با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی در حالی که صبح قیمت هر بشکه نفت برنت حدود ۱۰۰ دلار بود این عدد ظهر به حدود ۱۰۵ دلار، عصر به حدود ۱۰۸ دلار و شامگاه به مرز ۱۱۰ دلار رسید.

نوسان قیمت جهانی نفت ادامه دارد

امروز جمعه ۲۰ شهریور تا زمان تنظیم این گزارش هر بشکه نفت برنت بیش از ۱۰۶ دلار در حال معامله است. هر بشکه نفت اوپک بیش از ۱۱۲ دلار و نفت خام بیش از ۱۰۱ دلار را نشان می‌دهد.

نوسان قیمت جهانی نفت ادامه دارد

تنش‌های ایجاد شده در تنگه هرمز و جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران علت اصلی نوسان قیمتی در بازار انرژی از جمله نفت است.

کد مطلب 6943679
فاطمه امیر احمدی

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