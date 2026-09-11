افزایش سرعت باد و تلاطم دریا در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح جمعه در تشریح پیشبینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان، اظهار کرد: طی امروز در مناطق دریایی استان افزایش سرعت باد جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا مورد انتظار است.
وی افزود: در ارتفاعات استان نیز رشد ابر همراه با رگبار تابستانه باران و رعدوبرق پیشبینی میشود و افزایش بادهای جنوب شرقی سبب افزایش رطوبت نسبی و ایجاد مه رقیق در سواحل و جزایر استان خواهد شد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان، بیان کرد: امروز مناطق دریایی استان شامل دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس به ویژه در ساعات صبح تا بعدازظهر تحت تأثیر افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم خواهد بود.
حمزهنژاد، ادامه داد: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج به حدود ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید و توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی طی ساعات یاد شده از تردد خودداری کنند.
وی گفت: از روز شنبه ۲۱ شهریور بر شدت وزش بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا در مناطق دریایی استان افزوده خواهد شد و سرعت باد به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به حدود ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در مناطق دریایی استان تأکید کرد.
حمزهنژاد همچنین با اشاره به شرایط جوی ارتفاعات استان، اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر و شب به ویژه در ارتفاعات شهرستانهای بشاگرد، حاجیآباد و رودان و برخی ارتفاعات مرکزی و غربی رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
وی افزود: در پارهای نقاط مرکزی استان که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.
حمزهنژاد، توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی در این مناطق خودداری شود.
وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان، گفت: طی امروز نوسانات یک تا ۲ درجهای دما در هرمزگان مورد انتظار است.
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