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۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۱

ترامپ در مراسم تحلیفش چه گفت؟

سقوط شاخص ۳بازار بزرگ بورس آمریکا/ترامپ نیامده بازارها رامنفی کرد

سقوط شاخص ۳بازار بزرگ بورس آمریکا/ترامپ نیامده بازارها رامنفی کرد

بلافاصله بعد از تحلیف رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، شاخص سه بازار بزرگ بورس آمریکا (نزدک، داو جونز و S&P) سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، درست دقایقی بعد از مراسم رسمی تحلیف دونالد ترامپ، به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، بازارهای مالی به سخنرانی وی واکنش نشان دادند.

بر این اساس، شاخص سه بازار بزرگ بورس آمریکا یعنی نزدک، داوجونز و اس اند پی سقوط کرد.

او البته به این نکته هم اشاره کرد که آمریکا از این پس، یک شعار ساده خواهد داشت و آن اینکه، «آمریکایی بخر و نیروی آمریکایی استخدام کن».

ترامپ بار دیگر بر این نکته پافشاری کرد که کشورش، تریلیون‌ها دلار را به خارج فرستاده، در حالی که زیرساخت‌های خودش آسیب دیده است. او همچنین بر ضرورت حفظ شغل‌ها، مرزها و رویاهای آمریکا تاکید کرد و گفت: دوباره برنده می شویم، آنگونه که هیچگاه نبرده ایم، پس آمریکا را با دستان آمریکایی و با کارگران آمریکایی می‌سازیم.

گفتنی است، دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سوگند یاد کرده است.

کد مطلب 3882523

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    نظرات

    • پرویز احسانی فر IR ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
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      پاسخ
      سلام بنده هیچ ریزشی در شاخص های عنوان شده مشاهده نکردم و متوجه منظور نویسنده از ریزش نشدم.

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